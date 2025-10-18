Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE Y SUS LANZAMIENTOS
STREAM FIGTHERS EN VIVO
REVELACIÓN MHONI VIDENTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Detalles de conductora de taxi que perdió la vida por un servicio en Suba: “Por Facebook”

Detalles de conductora de taxi que perdió la vida por un servicio en Suba: “Por Facebook”

Jhon Jairo, el padre del propietario del vehículo y encargado de su gestión, reveló los detalles de cómo a la taxista le apagaron la vida.

Detalles de conductora de taxi que perdió la vida por un servicio en Suba: “Por Facebook”
Detalles de conductora de taxi que perdió la vida por un servicio en Suba: “Por Facebook”
Foto: Tomadas de La FM y API
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de oct, 2025