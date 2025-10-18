Detalles de conductora de taxi que perdió la vida por un servicio en Suba: “Por Facebook”

El fallecimiento de Claudia Marcela Segura Portilla, una mujer de 47 años que conducía un taxi en Bogotá, desató una profunda preocupación sobre la seguridad y las dinámicas de contratación en el gremio de transportistas.

La víctima fue atacada el 15 de octubre de 2025, aproximadamente a las 4:40 p. m., en el barrio Nuevo Corinto, localidad de Suba, cerca del centro comercial Plaza Imperial.

Las autoridades descartaron rápidamente el robo como móvil principal, centrando las investigaciones en un caso de sicariato debido a la precisión y forma en que el crimen fue ejecutado.

Un hombre que se hizo pasar por pasajero abordó el vehículo, le disparó a quemarropa (recibió al menos cuatro impactos de bala) y huyó en una motocicleta conducida por un cómplice que lo esperaba a varias cuadras.



¿Qué dijo el dueño del taxi en el que apagaron la vida de Claudia Marcela Segura Portilla?

Jhon Jairo, quien es el padre del dueño legal del taxi y funge como administrador del automóvil, habló por primera vez sobre la relación laboral que tenía con Segura Portilla, para EL TIEMPO.



El administrador detalló que el contacto se estableció de manera digital:

“Contraté a la señora por una publicación en Facebook donde buscaba conductores para taxis ”.

Según Jhon Jairo, Claudia Marcela envió su hoja de vida, la cual demostraba que ella "había manejado taxi toda su vida". Este vehículo, un Hyundai New Grand modelo 2026, era una adquisición reciente y registraba apenas 10 kilómetros al momento en que ocurrió el asesinato.

Lo que sí se confirma es que el taxi no era propiedad de la víctima, sino que estaba a nombre de un tercero—un capitán adscrito al Gaula de la Policía Nacional y que había trabajado en la Dijín.

El administrador es quien propone a los conductores y la empresa Operadora de Transporte de Colombia Taxi Cupos S.A.S. se encarga de autorizarlos y expedir el tarjetón.

Jhon Jairo también compartió los últimos momentos conocidos de Segura Portilla antes del fatal desenlace. Según su relato, la taxista estaba acompañada por otra conductora, y ambas se encontraban esperando pasajeros.

Fue entonces cuando el hombre abordó el vehículo de manera intencionada:

“Ellas dos estaban esperando pasajeros cuando un señor decidió subirse específicamente a su taxi ”. “Se montó en la parte de atrás y se fueron”.

Apenas seis minutos después del abordaje, otros taxistas del sector alertaron sobre el asesinato. La otra conductora que estaba con Claudia Segura fue quien finalmente notificó al administrador sobre el crimen.

Sobre el móvil detrás del sicariato, Jhon Jairo manifestó desconocer por completo si la víctima había estado recibiendo algún tipo de amenaza. La familia de Segura Portilla también ha señalado que no existen indicios claros que vinculen el asesinato con amenazas previas.

La víctima, que era oriunda de Bogotá, también poseía un registro mercantil relacionado con la confección de prendas de vestir. Las autoridades, incluyendo la Sijín y la Dijín, han recopilado cámaras de seguridad del sector en el barrio Nuevo Corinto, donde vecinos se acercaron al sitio tras escuchar los disparos, permitiendo preservar la escena.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación mantiene la investigación en curso para esclarecer los hechos y determinar si el ataque pudo estar relacionado con asuntos personales o económicos.

