Triste muerte de adulto mayor en Suba; terminó ahogado dentro de su camioneta en un caño

Un lamentable hecho se presentó en Bogotá donde un hombre, adulto mayor, perdió la vida luego de caer con su vehículo a un caño de aguas que terminó atrapándolo y ahogándolo.

La situación se presentó en la tarde del lunes 13 de octubre, en el sector Puente Largo, localidad de Suba, donde el hombre, de aproximadamente 85 años, ingresó por una calle sin señalización y que además estaba inundada por las fuertes lluvias de los últimos días que además provocaron que el caño se desbordara.

Según versiones de algunos residentes del sector, el hombre al parecer se desubicó por la falta de señalización de la calle e ingresó por la zona inundada desconociendo que allí quedaba un caño.



Fue así como al avanzar entre las aguas terminó dirigiéndose a la canal y cayendo con su camioneta a las aguas crecidas por las fuertes lluvias y granizadas.

"Venía manejando y a eso de las 6 de la tarde se desorientó y se le presentó la curva de repente y él no la pudo tomar sino que siguió de largo y preciso venía la bajada hacia este río y el hombre cayó", contó un testigo de los hechos a City Tv.



En medio de la emergencia el hombre, antes de ser arrastrado por las aguas, alcanzó a hacer una llamada a sus familiares a quienes les alertó sobre los hechos y les contó que estaba atrapado dentro de su camioneta en el caño.

Sin embargo la fuerza del agua no dio espera y sumergió el agua antes de que pudieran llegar organismos de emergencia a socorrerlo. Cuando autoridades encontraron el vehículo el hombre ya había fallecido ahogado.

