Identifican a mujer que disparó desde un balcón en conjunto de Bogotá; ¿estaba de luto?

Las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos en que una mujer accionó un arma desde el balcón de su apartamento en un conjunto residencial en Bogotá, causando pánico en la comunidad.

Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo 13 de julio en un conjunto residencial ubicado en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, donde una mujer se asomó al balcón del apartamento del piso 12 y accionó un arma ante la mirada de varios residentes que, incluso, la grabaron cometiendo su actuar.

Luego de que este video se viralizara en redes sociales, evidenciando un presunto estado de ebriedad de la mujer que protagoniza el hecho, las autoridades identificaron a la mujer que fue captada disparando y la requirieron para que de explicaciones de lo sucedido.

Sin embargo, antes de que su identidad fuera difundida, la propia protagonista de los disparos reapareció con un comunicado a la opinión pública en el que se excusa por los polémicos actos que cometió y además da algunas explicaciones sobre los hechos.

Se trata de una mujer identificada como Paola Andrea Navia Valencia, quien ejerce como ejecutiva en una empresa de mercadeo y quien además no es la propietaria del apartamento en el que ocurrieron los hechos, pues, según se conoció, la administración del conjunto residencial 'Nilo Alejandría' confirmó que la mujer aparece como arrendataria del inmueble.

Y tras la fuerte polémica la mujer emitió un comunicado en el que además de pedir disculpas a la comunidad, asegura que el arma accionada no correspondía a una 9 milímetros como ella misma lo indicaba en otro video, sino que en realidad era un arma de fogueo.

"Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad en general, en especial a mis vecinos y las autoridades, por esos lamentables sucesos que nunca debieron haber ocurrido. Entendiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta, aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo, por lo tanto no dispara cartuchos sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva", dice una parte del comunicado.

En su comunicado Paola Andrea Navia asegura que "este tipo de arma está diseñada, según su fabricante, para imitar la apariencia y el funcionamiento de un arma de fuego real; no obstante, reitero que no dispara proyectiles reales. Este tipo de arma de fogueo, en las condiciones en que fue utilizada, no representa un riesgo para la vida de ninguna persona, ni fue mi intención causarlo".



¿Mujer que disparó desde balcón estaba de luto por fallecimiento de su papá?

Y en un aparte, que personas en redes sociales han tomado como justificación, la mujer explica que el día de los hechos se encontraba enfrentado una situación emocional delicada por el fallecimiento de un ser querido.

"Aunque los sucesos descritos ocurrieron en el contexto de una situación personal difícil, derivada del reciente fallecimiento de mi padre, reitero que lamento profundamente mi proceder y que me comprometo a no incurrir en una conducta similar", concluyó Paola Andrea Navia Valencia.

Esta explicación coincide con el reporte de la Policía Metropolitana que indicó que en el inmueble donde se presentaron los hechos la mujer estaba reunida con otras personas "debido al fallecimiento de un familiar"; sin embargo, los actos no serían justificables ante las autoridades que indagan los hechos.