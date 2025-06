El lamentable atentado cometido contra el precandidato político Miguel Uribe Turbay desata también una tragedia en una familia de Ibagué que terminó siendo víctima de la desinformación y cadenas falsas, con las que cientos de usuarios en redes terminaron involucrándolos falsamente como uno de los sospechosos del atentado cometido en Bogotá.

Se trata de una familia que reside en Ibagué y a quien su tranquilidad se le acabó el 7 de junio cuando, en medio del estupor por lo ocurrido con el político, comenzó una cadena de desinformación por redes sociales en la que señalaban a un menor de edad como el agresor de Uribe Turbay.

Pues aunque efectivamente fue un joven de 15 años quien agredió al político ante la mirada de decenas de personasy fue aprehendido en el lugar de los hechos, las redes sociales desvirtuaron una parte de la información y terminaron difundiendo falsamente la cara de otro menor de edad ajeno a la situación, provocando una oleada de odio hacia esta persona y su familia.

Joven de Ibagué es acusado falsamente de dispararle a Miguel Uribe

La Kalle tuvo contacto con la mamá del menor de edad acusado falsamente, quien expresó una gran preocupación debido a que tan pronto la cara de su hijo menor de edad fue viralizada, comenzaron a llegarle la joven, a sus padres y demás familiares amenazas de muerte.

Incluso, según la mujer, algunas personas del sector que identificaron a su hijo llegaron hasta su vivienda con la intención de tomar "justicia por mano propia".

La grave situación se tornó tan peligrosa que los familiares tuvieron que sacar al adolescente de la vivienda y trasladarlo a otro lado por miedo a que fuera linchado en medio de la falsa información.

La mamá de este joven no comprende cómo la comunidad, viendo que el agresor fue capturado en el lugar de los hechos, se dejó llevar de una cadena falsa creyendo que su hijo estuvo en el atentado en Bogotá y al tiempo en Ibagué.

Según lo que determina la familia del joven falsamente acusado, en medio del afán por difundir "información", y desconociendo si hubo alguna mala intención, alguien tomó una fotografía de las redes sociales del joven ibaguereño y la compartió asegurando que era el joven que había disparado contra el político, pese a que su físico en nada se parece con el joven que quedó captado en videos cometiendo el grave hecho.

Pero la desinformación tomó tanta fuerza que incluso un político alcanzó a replicar la foto de este menor de edad y luego de darse cuenta del error borró la publicación.

Y debido a la presión social la familia del menor de edad acusado falsamente tuvo que presentarse a las autoridades y aportar pruebas de que su hijo no estuvo en Bogotá el día de los hechos y, gracias a videos de seguridad, se comprobó que el adolescente ibaguereño no tiene relación con el atentado y que el día de la agresión este joven solo salió a una cita de odontología y posteriormente se regresa a su casa de donde no se le ve salir más.

El caso de este joven ya fue escalado a autoridades a quienes sus padres y familiares piden que se le de protección debido al riesgo que corre por las personas que, llevadas por falsas cadenas en redes siguen hostigándolos acusándolos de un hecho en el que no tienen relación.

La mamá del menor de edad hace un angustiante llamado a los usuarios a dejar de compartir la fotografía de su hijo debido a que se sigue viendo afectado tanto emocional como físicamente por los señalamientos.

Entre tanto el joven que aparece en los videos disparando contra Miguel Uribe ya fue judicializado y continúa en poder de las autoridades quienes le brindan protección especial por tratarse del principal testigo y quien está aportando información valiosa para dar con todos los responsables de dar la orden, organizar y ejecutar el atentado que buscaba apagar la vida de Miguel Uribe.