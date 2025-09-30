‘Guajira’ de El Desafío fue víctima de millonario robo, indignantes detalles

Kelly Ríos o más conocida como ‘Guajira’ preocupó a sus millón de seguidores, esto cuando el pasado 29 de septiembre contó que fue una víctima de un robo luego de un incidente que sufrió en una aerolínea nacional. Donde destaca que ella tuvo gran parte de la culpa por esta situación.

Cabe destacar que Kelly Ríos fue una concursante de El Desafío en la temporada 2023, alcanzando a llegar hasta la final del certamen, quedando en el segundo lugar. Un año después fue coequipera de Kevyn Rua, ganador de dicha edición, situación que aumentó la popularidad de la concursante y también abogada de profesión.

Puedes leer: Presentadora del Desafío se casa; dejó ver la romántica y lujosa propuesta de matrimonio



Tras su participación en el programa, Kelly Ríos se convirtió en la presentadora El Desafío Sin Filtro, espacio en donde se comentan los pormenores de los que acontece al interior del programa y las polémicas protagonizadas por los competidores. Además de realizar entrevistas a los desafiantes que van saliendo.

¿Cómo fue el robo que sufrió Kelly Ríos?

Por medio de su Instagram, Kelly Ríos explicó que al momento de bajar de un avión terminó dejando su cartera en el asiento donde iba. Sin embargo, comentó que por tratar de hacer todo de la manera correcta, decidió continuar con su camino y hablar directamente con la aerolínea.

De acuerdo con la empresa, el avión iba rumbo a Barrancabermeja y tenía programada una ruta adicional, por lo que está argumentando que hasta no hacer dicho recorrido no podían devolverle sus cosas. Situación que preocupó a Kelly Ríos debido a que en su cartera se encontraba sus documentos y tarjetas de crédito.

Publicidad

Puedes leer: Andrea Serna deja al descubierto cambios que hizo para estar en el Desafío: "Ha costado"

"Cuando voy en camino me empiezan a llegar mensajes. Han comprado en Temu 300 mil, en Shein 400 mil, inscribieron tu tarjeta en Didi, no sé cuántos mil y yo juepucha. Llamé, llamé, llamé, alcancé a bloquear las tarjetas y mágicamente apareció el bolso en el que había muchas más cosas de valor que creo que no tuvieron el tiempo de revisar", mencionó.

Publicidad

Historia de Instagram de 'Guajira' Foto: imagen tomada de @kellyrios27

Después Guajira indicó que las cámaras de seguridad no funcionaban en ese momento, y que la reconocida aerolínea aún no consiguió ninguna respuesta. Agregó la presentadora que está a la espera de poder recuperar algunos de sus documentos, como es su licencia de conducir y su tarjeta profesional, los cuales no aparecieron con su bolso.

“No tengo papeles, no tengo tarjetas ni licencia de conducción, solo existo con un outfit para el programa”, comentó la presentadora. Ante esta situación, muchas personas le han mostrado apoyo, en especial el presentador Esteban Hernández, quien aseguró que estaba dispuesto a prestarle dinero.

Mira también: 😱 ¡Claudia RENUNCIÓ a El Desafío y dejó a todos furiosos! Cuervo reaccionó sin filtros