Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: MUERTE DE B KING
MAFE ARISTIZÁBAL SE CASA
NIÑA MUERE TRAS LIPO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Presentadora del Desafío se casa; dejó ver la romántica y lujosa propuesta de matrimonio

Presentadora del Desafío se casa; dejó ver la romántica y lujosa propuesta de matrimonio

La exreina de belleza y querida presentadora compartió con sus más de un millón de seguidores en Instagram los emotivos detalles de su propuesta de matrimonio con Daniel Arango Vallejo.