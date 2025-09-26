Presentadora del Desafío se casa; dejó ver la romántica y lujosa propuesta de matrimonio

María Fernanda Aristizábal, la anfitriona del Desafío Siglo XXI, capturó nuevamente la atención del público, esta vez con una noticia de su vida sentimental.

A través de una emotiva publicación compartida el 25 de septiembre de 2025, la modelo confirmó que llegará al altar con su novio, Daniel Arango. El compromiso ocurrió días antes, específicamente el 15 de septiembre de 2025, durante un viaje especial a los Alpes Suizos.

La romántica escena se desarrolló en Suiza, en Zermatt, un lugar cargado de significado. Mafe Aristizábal reveló que Daniel Arango eligió este destino sabiendo el profundo amor que ella siente por los paisajes montañosos. Además, Suiza es un país que "le robó el corazón" a Daniel hace diez años.

La confirmación se dio en una ráfaga de imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde se les ve rodeados de un "paisaje espectacular" y mostrando el inmenso amor que se tienen. En las instantáneas, se puede apreciar a Daniel de rodillas mientras le entrega el anillo.

En su dedicatoria, la presentadora de Caracol TV expresó la profunda conexión de seis años que han cultivado:

"Hace seis años empezamos a construirnos en presente, y hoy dijimos ¡sí, a un para siempre! [...] Y sí… mil veces SÍ".Mafe continuó diciendo que este es un compromiso para seguir transformándose desde un amor "honesto, genuino y lleno de certezas", y para elegirse y construirse "cada día". Ella concluyó que, "Con Dios de la mano, este 'sí' nos hará eternos".

La pareja también compartió su código especial de amor: "(Teamonito)", una abreviatura que usan para decirse "te amo hasta el infinito".

¿Quién es Daniel Arango Vallejo, pareja de Mafe Aristizabal?

El futuro esposo de la quindiana es Daniel Arango Vallejo, a quien Mafe le llama cariñosamente "(Teamonito)".

Daniel es un profesional y emprendedor. Estudió Negocios Internacionales con énfasis en Finanzas en la Universidad EAFIT. Se destaca por su espíritu creativo y su pasión por la fotografía. Actualmente, trabaja en el sector de bienes raíces y hospitalidad. La pareja también comparte una mascota llamada Hulky.

Aunque algunas fuentes indican que la pareja lleva cinco años de noviazgo, Mafe mencionó en su publicación que hace seis años comenzaron a construirse juntos.

Mafe Aristizábal, nacida el 19 de junio de 1997 en Armenia, Quindío, se dio a conocer a nivel nacional cuando representó a Colombia en un certamen de belleza en 2019. Fue elegida Señorita Colombia en 2019-2020, y el país entero soñó con que obtuviera la tercera corona en Miss Universo en 2022.

Tras su etapa en los reinados, su carrera tomó un rumbo televisivo al convertirse en la anfitriona del Desafío, rol en el que ha demostrado su carisma y gran conexión con el público.

Por el momento, Mafe no ha revelado cuándo ni dónde se llevará a cabo la ceremonia de la boda. El anuncio del compromiso generó gran euforia, y personalidades como la actual Señorita Colombia, Catalina Duque, y Gabriela Tafur dejaron mensajes de felicitación en la publicación.

