VIDEO: Lucho y María C del Desafío protagonizan polémica por darse un beso a escondidas

En el popular reality del Canal Caracol, El Desafío, continúan presentándose situaciones cargadas de polémica que no tardan en volverse tendencia en redes sociales, generando todo tipo de comentarios y debates entre los seguidores del programa.

Este concurso, que combina exigentes pruebas físicas con la convivencia entre los participantes, está en uno de sus puntos más intensos tras las recientes eliminaciones de dos figuras que habían dado mucho de qué hablar: Lucho y María C.

Lucho, integrante del equipo Alpha, abandonó la competencia en medio de una gran carga emocional, no solo por dejar el reality, sino también por separarse de Valentina, con quien había construido una conexión especial que incluso llegó a convertirse en romance.



Antes de salir, el barranquillero dejó claro en una de sus últimas declaraciones que planeaba esperar a Valentina fuera del programa “en plan de novios”, lo que ilusionó a muchos de los seguidores de esta pareja.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado con la posterior eliminación de María C, representante del equipo Omega y exreina del folclor llanero. Al llegar al Cubo, el espacio donde permanecen los eliminados a la espera de una posible oportunidad para reingresar al reality, se reencontró con Lucho.

Lo que en principio parecía una convivencia normal entre exconcursantes, pronto se convirtió en tema de conversación nacional: ambos protagonizaron un momento que para muchos resultó romántico y hasta comprometedor.

Es importante recordar que el Cubo es un lugar de incertidumbre para los eliminados, pues allí esperan la posibilidad de volver al juego si se presenta alguna situación extraordinaria.

Publicidad

Pero en esta ocasión, más que estrategias de competencia, lo que llamó la atención fue el acercamiento entre Lucho y María C, lo que hizo pensar que la conexión que Lucho había tenido con Valentina podría haber quedado en el pasado.

Todo estalló cuando se filtró un video en el que se observa a Lucho acostado bajo las cobijas, mientras María C le pregunta: “¿Quieres que vaya y me arrunche?”.

Publicidad

Segundos después, la exreina se metió bajo las cobijas junto a él, generando un momento que desató todo tipo de especulaciones. En el clip incluso se escucha a la llanera decir en tono nervioso: “stop, stop”, lo que provocó una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar, sobre todo de los seguidores que apoyaban la relación entre Lucho y Valentina. Entre los mensajes más compartidos destacaron frases como: “Menos mal Valen no botó ni una lágrima por ese hombre” y “Quedé con el stop, stop jajaja”.

Este episodio ha abierto un nuevo capítulo en la narrativa del reality, donde las emociones, las alianzas y los romances parecen jugar un papel tan importante como las pruebas físicas. Sin duda, lo ocurrido entre Lucho y María C será tema de conversación por varios días y deja la pregunta abierta: ¿es solo amistad o un nuevo romance en puerta?

Mira también: Daniela Zuluaga confesó qué errores no volvería a cometer en El Desafío: ¿Indirecta para Tina?