María C. del Desafío XXI confiesa duro episodio de brujería: "Pedía mis fotos"

En el más reciente episodio del Desafío Siglo XXI, los equipos Gamma, Alpha y Omega se enfrentaron a una dura competencia que definía tanto las comodidades como la alimentación para los próximos días.

La prueba resultó extenuante para todos, dejando a los participantes agotados. Al final, Alpha se quedó con la victoria, mientras que Omega ocupó el último lugar, lo que les trajo una dura consecuencia: dormir a la intemperie, sin abrigo ni un lugar cómodo para descansar.

Esa noche, ante la incomodidad y la dificultad para conciliar el sueño, los integrantes de Omega aprovecharon para abrirse y compartir aspectos íntimos de su vida personal.



Fue entonces cuando María C. reveló una de las historias más impactantes de la jornada: aseguró haber sido víctima de brujería por parte de una exsuegra, en medio de una relación amorosa que calificó como “tóxica y complicada”.

Según contó, esa fue su primera relación formal, la cual comenzó en su transición del colegio a la universidad y se extendió por casi cinco años.

Su pareja era mayor y ya se había graduado, lo que al principio la atraía, pero pronto la situación se volvió insostenible. “Era un hombre infiel y agresivo, y yo terminaba perdonando todo”, relató, explicando que en varias ocasiones intentó terminar la relación, aunque cedía ante las insistencias de él.

Después de un tiempo separados, decidieron retomar el noviazgo, pero en esa segunda etapa conoció a la madre de su pareja, quien según dice la rechazó desde el primer momento.

“Fue la peor decisión que tomé en mi vida. Esa señora me detestaba sin siquiera conocerme. Todo el dinero del tipo era para ella y su casa, así que pensaba que yo iba a quitarle eso”, afirmó.

Lo que más la sorprendió fue descubrir que el rechazo no se quedó en simples desplantes, sino que la mujer habría acudido a rituales de magia negra para separarlos. La participante contó que, en un descuido, revisó el celular de la señora y halló mensajes comprometedores:

“Vi conversaciones donde pedía mis fotos, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento y la de él, para hacer ‘la estocada final y lograr que termináramos’. Ella no estaba orando para que estuviéramos bien, sino todo lo contrario”, recordó.

Finalmente, el noviazgo terminó y María C. aseguró que fue la mejor decisión que pudo tomar, pues no se sentía segura ni tranquila con esa situación.

