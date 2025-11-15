Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
MOTOCICLISTA ROBA JUGUETE A PERRITO
TESTIMONIO RICARDO GONZÁLEZ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Preso afirma que su perro dañó su tobillera electrónica y escapó con ella

Preso afirma que su perro dañó su tobillera electrónica y escapó con ella

El detenido cumplía arresto domiciliario, pero tras reportarse la rotura de la tobillera electrónica y darse aviso a las autoridades, logró escapar antes de que se reforzara la vigilancia.

Maykol Sebastián Benavidez, preso que tenía casa por cárcel
Maykol Sebastián Benavidez, preso que se fugó y culpó a su perro
Foto: gentileza Río Negro
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

Un preso que cumplía arresto domiciliario en Neuquén es buscado por las autoridades luego de que se detectara que su tobillera electrónica había sido violentada.

El hombre, identificado como Maykol Sebastián Benavidez, de 25 años, tenía el beneficio de detención en la vivienda de su madre, donde debía permanecer bajo control permanente a través del dispositivo.

El monitoreo alertó a los operadores cuando se registró un corte o apertura en la tobillera. Ante el aviso, personal policial se trasladó hasta el domicilio para verificar lo ocurrido. Allí encontraron que el dispositivo presentaba daños considerables.

Puedes leer: Video: perro "paga" con piedras para conseguir su hamburguesa favorita

¿Qué pasó con la tobillera que, según su perro se llevó?

Benavidez aseguró que la tobillera se desprendió mientras jugaba con su perro y que fue el animal quien la mordió hasta deteriorarla. Esa fue la justificación que dio para explicar el desperfecto.

Tras constatar la condición del dispositivo, se dispuso una vigilancia en el lugar para impedir cualquier intento de fuga. Sin embargo, aproximadamente una hora después, cuando la Policía regresó para confirmar que el detenido seguía en su domicilio, la madre informó que ya no estaba en la vivienda y que desconocía hacia dónde se había dirigido.

Te puede interesar

  1. Perro cayó de edificio
    Perro cayó de edificio y acabó con tres personas
    / Foto: Compuesta, tomada de redes
    Virales

    Historia insólita: perro cayó de un edificio y causó muerte de 3 personas más en minutos

  2. Momento en que perro rastreador encuentra restos de Alma Sánchez
    Momento en que perro rastreador encuentra restos de Alma Sánchez
    /Foto: redes sociales
    Judiciales

    Perro encuentra restos de mujer en una obra de construcción; entre el concreto

¿Qué pasó con el preso ?

Las autoridades declararon oficialmente a Benavidez como prófugo y se activó un operativo para dar con su paradero. La búsqueda incluye patrullajes y verificación de lugares donde podría haberse refugiado, así como el análisis de posibles contactos o rutas de salida de la zona.

Benavidez se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de una causa por un grave ataque ocurrido meses atrás en Zapala. De acuerdo con la investigación, habría participado junto a otras dos personas en un hecho en el que una mujer fue atacada tras descender de su vehículo.

Te puede interesar

  1. Hallaron perros azules en Chernóbil
    Perros azules en Chernóbil
    Foto: Instagram de cleanfuturesfund
    Internacional

    Aparecen perros azules en Chernóbil, expertos explican hipótesis de su extraño color

  2. Hombre abraza a su perro tras salir de un hospital
    Hombre se reencuentra con su mascota tras permanecer 82 días en un hospital
    Foto: captura de redes sociales @camiitkaczukkowal
    Virales

    VIDEO: su perro lo esperó 82 días tras estar hospitalizado; el reencuentro fue conmovedor

Publicidad

La víctima recibió lesiones en la cadera y el muslo, por estos hechos, el detenido enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y la participación de varias personas.

Puedes leer: Reconocido exjugador de fútbol clona a su perrita: esta fue la escandalosa cifra

Publicidad

La fuga derivó en nuevas medidas judiciales y se espera que, una vez recapturado, pierda el beneficio de arresto domiciliario y sea trasladado a un establecimiento penitenciario. Las autoridades también evalúan posibles responsabilidades dentro del entorno familiar si se determina que existió colaboración para facilitar la escapada.

Mira también: PERRO experto en ROBOS DE CARNE ataca de nuevo y queda grabado, ¿el terror de las carnicerías?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mascotas

Cárcel

Viral

Fuga de presos

Argentina