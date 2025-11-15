Preso afirma que su perro dañó su tobillera electrónica y escapó con ella

Un preso que cumplía arresto domiciliario en Neuquén es buscado por las autoridades luego de que se detectara que su tobillera electrónica había sido violentada.

El hombre, identificado como Maykol Sebastián Benavidez, de 25 años, tenía el beneficio de detención en la vivienda de su madre, donde debía permanecer bajo control permanente a través del dispositivo.

El monitoreo alertó a los operadores cuando se registró un corte o apertura en la tobillera. Ante el aviso, personal policial se trasladó hasta el domicilio para verificar lo ocurrido. Allí encontraron que el dispositivo presentaba daños considerables.



¿Qué pasó con la tobillera que, según su perro se llevó?

Benavidez aseguró que la tobillera se desprendió mientras jugaba con su perro y que fue el animal quien la mordió hasta deteriorarla. Esa fue la justificación que dio para explicar el desperfecto.



Tras constatar la condición del dispositivo, se dispuso una vigilancia en el lugar para impedir cualquier intento de fuga. Sin embargo, aproximadamente una hora después, cuando la Policía regresó para confirmar que el detenido seguía en su domicilio, la madre informó que ya no estaba en la vivienda y que desconocía hacia dónde se había dirigido.

¿Qué pasó con el preso ?

Las autoridades declararon oficialmente a Benavidez como prófugo y se activó un operativo para dar con su paradero. La búsqueda incluye patrullajes y verificación de lugares donde podría haberse refugiado, así como el análisis de posibles contactos o rutas de salida de la zona.

Benavidez se encontraba bajo arresto domiciliario en el marco de una causa por un grave ataque ocurrido meses atrás en Zapala. De acuerdo con la investigación, habría participado junto a otras dos personas en un hecho en el que una mujer fue atacada tras descender de su vehículo.

La víctima recibió lesiones en la cadera y el muslo, por estos hechos, el detenido enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y la participación de varias personas.

La fuga derivó en nuevas medidas judiciales y se espera que, una vez recapturado, pierda el beneficio de arresto domiciliario y sea trasladado a un establecimiento penitenciario. Las autoridades también evalúan posibles responsabilidades dentro del entorno familiar si se determina que existió colaboración para facilitar la escapada.

