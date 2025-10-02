Perro encuentra restos de mujer en una obra de construcción; entre el concreto

El caso de Alma Sánchez continúa revelando detalles sobre cómo fue hallada la joven chiapaneca de 30 años en una construcción de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el 7 de agosto, aunque su familia asegura que había perdido contacto con ella semanas antes.

El 16 de agosto, durante una inspección al inmueble en construcción, la Fiscalía General de Justicia desplegó un operativo con agentes especializados y perros rastreadores. Fue precisamente uno de estos caninos quien detectó anomalías en un muro recientemente levantado.

Al removerlo, las autoridades encontraron el cuerpo de Alma emparedado en la obra, lo que confirmó las sospechas de sus familiares que ya habían señalado irregularidades en ese lugar.

La escena generó un fuerte despliegue de investigación. Peritos forenses y agentes de la Policía de Investigación acordonaron la zona y comenzaron las diligencias. El hallazgo no solo permitió esclarecer la desaparición, sino también centrar las sospechas en una persona cercana al entorno laboral de Alma.

Detención del presunto responsable: su expareja

Pocos días después del hallazgo, la Fiscalía confirmó la captura de Febronio Cruz, vigilante de la obra donde trabajaba y fue encontrada la víctima. La detención se realizó en Veracruz gracias a un operativo de la Policía de Investigación. Según reportes oficiales, Cruz mantenía una relación con Alma, lo que lo convirtió desde el inicio en uno de los principales sospechosos.

Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México para ser presentado ante un juez de control, donde enfrentará cargos por feminicidio. El proceso judicial contempla la posibilidad de imponerle una pena de hasta 70 años de prisión si es hallado culpable.

¿Quién era Alma Sánchez?

Alma había migrado desde Chiapas a la capital con el propósito de conseguir estabilidad laboral. Se desempeñaba como albañil en la misma construcción donde más tarde sería encontrada. De acuerdo con sus familiares, mantenía una comunicación constante con ellos hasta que, repentinamente, dejó de contestar llamadas y mensajes.

Colectivos feministas han resaltado su caso como un reflejo de la vulnerabilidad de muchas mujeres en sectores laborales dominados por hombres, como la construcción. También cuestionaron la lentitud con la que se atendió la denuncia de desaparición.

