Tres amigas fueron halladas sin vida; transmitieron por TikTok todo lo que les hicieron

El hallazgo de tres jóvenes en la provincia de Buenos Aires encendió la indignación en Argentina y generó un fuerte movimiento social. Se trata de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, quienes fueron reportadas como desaparecidas el pasado viernes y finalmente encontradas sin vida en una vivienda de Florencio Varela.

La noticia estremeció aún más cuando se conoció que la agresión habría sido transmitida por redes sociales en un grupo cerrado, según medios el país. El hecho no solo impactó a la comunidad de Ciudad Evita, lugar donde fueron vistas por última vez, sino que sacudió a todo el país.

Puedes leer: Revelan letrero hallado junto a cuerpo sin vida de B King: "Esto va para todos los..."



Las tres jóvenes habían subido a una camioneta blanca, registrada en cámaras de seguridad, creyendo que asistirían a un evento. Esa fue la última vez que se les vio con vida. El seguimiento de ese vehículo llevó a la policía bonaerense hasta una vivienda ubicada a unos 45 kilómetros de Ciudad Evita, en la localidad de Florencio Varela. Allí encontraron los cuerpos enterrados en el patio.

El abuelo de Brenda y Morena confirmó la identidad de las jóvenes con una frase contundente: “Pasó el desenlace que no queríamos. Nos confirmaron que son ellas”. Ahora, los familiares esperan los resultados de la autopsia.

Los detenidos y la investigación de las tres amigas muertas

En el lugar fueron capturados un hombre y una mujer, sorprendidos mientras intentaban limpiar la escena. Posteriormente, las autoridades también arrestaron a los dueños de la vivienda, una pareja localizada en un hotel cercano.

Publicidad

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, aseguró que el ataque se produjo la noche del viernes, en el mismo momento en que se registró la desaparición. Además, indicó que la banda estaría vinculada a redes del narcotráfico con base en el barrio de Flores, en la capital argentina.

Puedes leer: Filtran foto de cuerpos que serían de B King y Regio Clown, ¿por partes?

Publicidad

Uno de los puntos más perturbadores del caso es que el triple feminicidio habría sido transmitido en vivo a través de redes sociales, un detalle que incrementó la indignación y el reclamo de justicia. Las hipótesis que manejan las autoridades incluyen ajuste de cuentas, venganza relacionada con casos de “viudas negras” y hasta conexiones con redes de trata.

⚠️ LA CASA DONDE AS3SIN4RON A LAS 3 JÓVENES



💔 La vivienda donde perdieron la vida Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) quedó varias horas sin custodia, y cualquier persona pudo entrar.#Femicidio #FlorencioVarela #TripleFemicidio #Justicia pic.twitter.com/yH0TC4fl91 — Enterate Noticias (@EnteratePlay) September 25, 2025

Puedes ver: B King estuvo varios días en poder de las autoridades antes de confirmarse la muerte