Un triste episodio ocurrido en México el pasado 22 de septiembre conmocionó a miles de seguidores de la música urbana. Ese día, la noticia del hallazgo sin vida de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, junto con el DJ Jorge Herrera, alias Regio Clown, empezó a circular en medios y redes sociales.

Ambos fueron encontrados en una carretera cercana a Ciudad de México, tan solo seis días después de que se reportara la desaparición del artista.

La situación tomó mayor relevancia debido a la viralización de los detalles que rodearon el caso. El último registro de B King con vida se tuvo el martes 16 de septiembre, cuando cámaras de un gimnasio de Polanco, una reconocida zona de la capital mexicana, lo captaron entrenando. Desde ese momento no se volvió a saber de él, hasta que las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo.

Las investigaciones han señalado posibles responsables de lo sucedido. Una de las hipótesis más mencionadas apunta a que detrás de este hecho estaría la Familia Michoacana, un grupo delincuencial que, según medios locales, habría dejado un cartel intimidante en el lugar donde fueron encontrados B King y Regio Clown. Sin embargo, las autoridades mexicanas no han cerrado ninguna línea de investigación y siguen recopilando pruebas y testimonios.

El impacto del caso también se trasladó al ámbito familiar. Adriana Salazar, madre del artista, relató en una entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio cómo fue la dolorosa tarea de identificar el cuerpo de su hijo en un país desconocido para ella. La mujer tuvo que enfrentarse a imágenes difíciles y a un proceso que marcó su vida de manera irreparable.

Sepelio de B King en Medellín /Foto: Instagram B King

Adiós a B King: primeras imágenes del féretro y del funeral del artista en Medellín

Este jueves 2 de octubre, Medellín fue el escenario del último adiós a Bayron Sánchez Salazar. Desde muy temprano, familiares, amigos y allegados llegaron al cementerio Campos de Paz, en la sala 7, para despedir a B King en una ceremonia íntima y con acceso restringido.

El féretro del artista llegó cubierto con arreglos florales, mientras los asistentes, en medio de la tristeza, acompañaban a su familia en el momento más duro. La ceremonia se llevó a cabo a puerta cerrada, con un ambiente solemne y reservado únicamente para los más cercanos.

Debido a la conmoción que generó su partida y a la trascendencia mediática del caso, el funeral contó con la presencia de uniformados de la Policía Nacional y personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes se encargaron de custodiar la seguridad en el lugar.

Se espera que el sepelio se realice aproximadamente a las 5:00 p.m., también en Campos de Paz. La capital antioqueña, ciudad natal de B King, se convirtió en el punto de encuentro de quienes lo vieron crecer y dar sus primeros pasos en la música, y que ahora lo despiden en medio del dolor por su trágica partida.