Mujer aparece sin vida y cámaras captan al papá de sus tres hijos arrastrando una lona

La historia de Sheyla Lisbet Gutiérrez Rosillo, peruana de 33 años y madre de tres hijos, terminó en una tragedia confirmada el domingo 17 de agosto. La mujer, desaparecida desde el 9 de agosto en California, fue hallada sin vida en Estados Unidos, según confirmaron sus familiares y autoridades peruanas.

El caso, que ha generado conmoción en ambos países, tiene como principal sospechoso a su esposo, Jossimar Cabrera, quien fue detenido en Lima apenas llegó con los menores.

El último contacto de Sheyla con sus seres queridos fue una videollamada realizada desde California el 9 de agosto. A partir de ese momento, no volvió a comunicarse. Su madre, preocupada, intentó contactarla sin éxito. La explicación que dio Cabrera al día siguiente fue que su esposa había sido detenida por Migraciones, algo que rápidamente fue descartado por la Policía de Los Ángeles.

Entre el 11 y el 14 de agosto, cámaras de seguridad en distintas zonas de California captaron a Cabrera desplazándose solo, sin rastro de Sheyla. Una amiga de la víctima formalizó la denuncia ante las autoridades, lo que activó la investigación oficial en Estados Unidos.

El 16 de agosto, Cabrera regresó al Perú con sus tres hijos menores. Apenas aterrizó en Lima fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con autoridades estadounidenses. La familia de Sheyla ya había denunciado un historial de violencia física y psicológica, lo que refuerza la hipótesis de que la mujer habría sido víctima de un feminicidio.

Mientras se adelantan los procesos judiciales, Cabrera permanece bajo custodia en Lima. Las investigaciones buscan esclarecer qué ocurrió realmente en los días previos al hallazgo del cuerpo en California.

Uno de los temas más delicados era la situación de los tres menores. Tras la desaparición de su madre, Cabrera los trasladó desde Estados Unidos hasta Ciudad de México, donde fueron retenidos temporalmente. Gracias a la gestión diplomática entre Perú, EE.UU. y México, los niños fueron repatriados el 16 de agosto.