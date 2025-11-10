Publicidad

VIDEO: su perro lo esperó 82 días tras estar hospitalizado; el reencuentro fue conmovedor

VIDEO: su perro lo esperó 82 días tras estar hospitalizado; el reencuentro fue conmovedor

Un hombre argentino sale en silla de ruedas tras haber estado internado en el hospital, un video demuestra la emoción de su fiel compañero de más de diez años en su reencuentro.

Hombre abraza a su perro tras salir de un hospital
Hombre se reencuentra con su mascota tras permanecer 82 días en un hospital
Foto: captura de redes sociales @camiitkaczukkowal
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

En Argentina un hombre llamado Miguel fue hospitalizado tras ser diagnosticado por neumonía y permaneció internado durante 82 días sin poder ver al que considera su compañero incondicional, su perrito Simón.

En el video se evidencia como el canino, con quien comparte vínculo a diario, esperaba en la puerta del centro médico cuando Miguel salió en silla de ruedas, se puede ver cómo Simón se lanza entre ladridos y saltos al encuentro de su dueño, quien lo abraza de felicidad.

Para Miguel aquella espera fue larga y dura, ya que llevaba más de dos meses sin poder estar cerca de su mascota, durante el tiempo que estuvo en el hospital, la familia lo visitó regularmente, pero el perro no podía entrar al hospital.

Cuando por fin llegó el momento de ver a Simón, las imágenes del clip muestran como la emoción y alivio de un un instante de ternura, lleva a un abrazo prolongado, la cola en movimiento del perro y la mirada de ambos que al reencontrarse, expresaba un "te extrañé".

También puedes ver: Reconocido exjugador de fútbol clona a su perrita: esta fue la escandalosa cifra

Cuando Miguel apareció en el exterior del hospital, la reacción de Simón fue inmediata, lo olfateó, lo buscó, saltó sobre él y se apoyó en él para que lo abrazara. El vídeo compartido por Camila en TikTok ya suma miles de visualizaciones, mensajes de aliento y elogios sobre la escena.

Muchos usuarios manifiestan que los lazos entre humanos y mascotas se construyen día tras día y que la ausencia, aunque inevitable en algunos casos, no borra esos vínculos. En los comentarios del vídeo algunos escriben frases como “se necesitaban mutuamente”, “qué bonito” o “me voy a poner a llorar” para describir lo que sintieron al ver el emotivo video.

Por otro lado, la publicación de Camila lo resume con una frase sencilla pero que deja una reflexión: “Hay reencuentros que sanan el alma, este fue uno de ellos. El amor más puro”.

Hace referencia también, a que cuando alguien afronta una enfermedad grave y lo internan por un tiempo prolongado, cada día lejos del entorno habitual pesa. Pero para quien tiene mascota, el extra de saber que otro ser está allí, esperándolo, es un consuelo y también una fuente de fuerza, demostrándolo con el caso de la historia de Miguel y Simón.

