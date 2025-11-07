Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ¿PAISAS COMIENDO CHANGUAA?
PIDE CASA POR CÁRCEL A JUAN SUÁREZ
FALLECE CANTANTE VALLENATO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Pilló en pleno acto a su novia con el conductor que la llevaba al gym; hay video

Pilló en pleno acto a su novia con el conductor que la llevaba al gym; hay video

El video del momento en que un joven descubre a su novia besando al conductor que debía llevarla al gimnasio se volvió viral. La escena que fue grabada desató miles de reacciones en redes.

Video de hombre pillando la infidelidad de su pareja
Hombre pilla a su pareja siéndole infiel
Foto: captura de pantalla de lalenguacaribe1
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

Un nuevo video viral captó la atención de miles de usuarios en redes sociales. Las imágenes muestran a un joven que, al parecer, decidió seguir a su pareja cuando ella salía rumbo al gimnasio y terminó descubriendo una escena que no esperaba.

En el clip, grabado con un celular, se ve cómo el hombre se acerca al carro que debía transportarla y los sorprende en pleno beso.

Puedes leer: VIDEO: Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio por infidelidad

El momento exacto que quedó grabado en video

La escena, que fue compartido en diferentes plataformas, comienza cuando la joven se dispone a ingresar a un vehículo de transporte particular. Todo parece transcurrir con normalidad, hasta que el hombre, quien graba la escena a pocos metros, la intercepta justo después de verla en una actitud coqueta con el conductor.

Su reacción, rápida y cargada de sarcasmo, se volvió viral por una frase que muchos ya repiten en redes: “Ahora los Uber traen novio incluido”.

Te puede interesar

  1. Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechonea con la amante
    Caso de infidelidad, imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
    Virales

    Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechoneó con la amante

  2. VIDEO: Fue a descubrir una infidelidad y terminó con el susto de su vida
    Hombre, pensó que su mujer le era infiel y recibió una sorpresa
    Foto: Captura de pantalla TikTok @eurocha45
    Virales

    VIDEO: Fue a descubrir una infidelidad y terminó con el susto de su vida

Tras pronunciar esas palabras, el joven se acerca al vehículo mientras su pareja desciende visiblemente alterada a pedirle disculpas. El conductor, por su parte, evita responder o generar una confrontación y permanece dentro del automóvil. Aunque el video tiene pocos segundos, fue suficiente para desatar una ola de comentarios, memes y debates entre los internautas.

La escena fue tan impactante que muchos usuarios aseguraron que parecía sacada de un reallity . En cuestión de minutos, el video se llenó de comentarios, burlas y teorías sobre la supuesta infidelidad. Algunos incluso afirmaron que el conductor y la joven ya tendrían una relación secreta desde hacía semanas.

Te puede interesar

  1. Reclama por supuesta infidelidad en banco.jpg
    Mujer reclama por supuesta infidelidad
    Crédito: redes sociales
    Virales

    Mujer indignada encara a funcionaria por supuesta infidelidad: todo quedó en video

  2. Mujer se entera de infidelidad de su marido y le llegó al trabajo
    Mujer se entera de infidelidad de su marido y le llegó al trabajo
    Foto: Redes sociales
    Virales

    VIDEO: Mujer descubre infidelidad y ataca a la amante con pintura en el trabajo

Publicidad

“Eso no fue casualidad, se nota la confianza”, escribió un internauta. Otros, entre risas, bautizaron el clip como “la traición del Uber”. Mientras tanto, el joven traicionado se convirtió en tendencia por su reacción fría y sarcástica, ganándose el un apodo de “el novio más calmado”.

Puedes leer: Le rayaron el carro por infiel y todo Bogotá lo vio: “Eres lo peor”

Publicidad

Algunos usuarios destacaron que la serenidad del joven fue más ingeniosa que violenta. Otros, en cambio, criticaron la decisión de grabar y publicar un momento tan vergonzoso, recordando que este tipo de exposiciones pueden tener consecuencias.

Hasta el momento, no se conocen las identidades de las personas involucradas ni el lugar exacto donde se registró la escena. Aún así el video sigue circulando con fuerza y continúa generando todo tipo de reacciones.

Mira también: El dilema que puso a pensar a las mujeres: ¿prefieren infiel amplio o fiel tacaño?

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video viral

Videos chistosos

Video

Redes sociales

Infidelidad