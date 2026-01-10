Hijito de reconocida actriz fue sometido a cirugía cerebral para disminuir su agresividad

Un adolescente con diagnóstico de autismo fue sometido a una cirugía cerebral denominada hipotalamotomía, un procedimiento poco común que se utiliza en casos severos de agresividad que no responden a otros tratamientos.

La información sobre este caso se dio a conocer después de que su madre, la actriz mexicana Dacia Arcaráz, relatara las circunstancias que llevaron a tomar esta decisión médica.

¿Qué es la hipotalamotomía?

La hipotalamotomía implica la aplicación de un láser a través de pequeñas incisiones para generar lesiones controladas en el hipotálamo, una región del cerebro que participa en la regulación de emociones, impulsos y conductas.



Este tipo de intervención se considera generalmente como último recurso cuando terapias conductuales y medicación no han logrado controlar episodios de agresividad que, en algunos casos, pueden representar un riesgo para el paciente y su entorno.



En este caso, la familia decidió recurrir al procedimiento después de varios años de seguimiento médico y distintos abordajes terapéuticos. Según explica Arcaráz, el hijo presentaba un patrón de agresividad persistente que, con el tiempo, se volvió difícil de manejar y afectó la dinámica familiar.

Inicialmente, la opción de cirugía fue descartada, pero luego de consultar a especialistas y evaluar el cuadro clínico, se optó por realizar la intervención en Cuernavaca, México, con el uso de tecnología láser.

Dacia Arcaráz dejó la televisión para dedicarse a su hijo con autismo

La actriz, quien se retiró de la vida pública en 2013 para dedicarse al cuidado de su hijo y comparte partes de esta experiencia en una entrevista para TV Notas, destaca que el objetivo de la intervención fue mejorar la calidad de vida del joven, no solo reducir la agresividad, y señala que el proceso incluye seguimiento médico continuo para observar su evolución.

“Mi vida gira alrededor de mi hijo. Tuve que dejar mi carrera, mi familia, mi país (México), al igual que mi marido (Gonzalo Davila). Él tenía una empresa, la vendimos. Vendimos todo y nos fuimos a buscar algo para él" .

Arcaráz dice que, aunque la cirugía no eliminó por completo los episodios agresivos, hubo un cambio perceptible en el comportamiento del joven, describiendo la experiencia como un “antes y un después” en el manejo de las conductas, aunque reconoció que no se trata de una solución definitiva.

“No teníamos vida. Nosotros vamos para abajo y él para arriba. Era incontrolable. No me acuerdo si despertó o ya se iba a dormir. De la nada, se me fue encima. Me empezó a pegar y a jalar el cabello, lo poco que tenía, porque me lo había casi rapado”.

La hipotalamotomía no es un procedimiento común y suele reservarse para situaciones en las que otras alternativas médicas han sido insuficientes.

La decisión de aplicarla involucra evaluaciones especializadas y discusiones sobre los posibles beneficios y riesgos, dado que se trata de una cirugía cerebral con implicaciones directas sobre funciones neurológicas y emocionales.

