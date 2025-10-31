Le rayaron el carro por infiel y todo Bogotá lo vio: “Eres lo peor”

Un vehículo de color negro recorrió recientemente las calles de la ciudad de Bogotá con numerosas frases pintadas en blanco que llamaron de inmediato la atención de transeúntes y usuarios de redes sociales.

Mensajes como “Infiel”, “Eres lo peor”, “Maldito!!” y “Con mi mejor amiga??” aparecieron sobre la carrocería y el parabrisas del auto, lo que motivó que un video del recorrido se hiciera viral en la plataforma TikTok a través de la cuenta @pandita100913.

Algunos usuarios de redes cuestionaron si se trató de una reacción por celos reales, una broma de Halloween o incluso una campaña de marketing, el propio dueño del automóvil intervino en la viralización, comentando, “Quería ser famoso pero no de esta manera”.

Posteriormente difundió un video en su cuenta donde aparece el vehículo con la frase “Mi pobre nene, víctima de la loca”.

Al preguntarle por el costo de esa “decoración de Halloween”, respondió simplemente, “Una novia loca”, lo cual sugiere que el episodio nació de una situación personal de despecho.

Entre los mensajes pintados se vio también el usuario de Instagram @thommy_torres, lo que llevó a especulaciones sobre si pudo tratarse de autopromoción o influencer vinculados al suceso, pero fuentes ligadas al propietario descartaron una estrategia publicitaria planeada.

Las reacciones en redes fueron inmediatas, algunos comentarios celebraban el acto de “hacerle saber a todos la traición”, mientras otros alertaban que actos de este tipo no solo generan impacto mediático, sino que pueden constituir un delito de daño a bien ajeno; el código penal colombiano constituye sanciones que van de 16 a 90 meses de prisión y multas correspondientes al daño económico causado.

Además de la controversia sentimental, usuarios recordaron que invertir en terapia resulta más barato que pagar una repintura completa del auto después de un hecho de esta naturaleza.

Lo que comenzó como una grabación de un auto decorado con insultos se transformó en un fenómeno viral que resume tensiones sentimentales, cultura de redes sociales y consecuencias legales al mismo tiempo; este vehículo circuló por Bogotá, generó cientos de comentarios, y ahora queda por ver si se traduce en alguna actuación judicial formal.

