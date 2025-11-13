Aparecen perros azules en Chernóbil, expertos explican hipótesis de su extraño color

El pasado 6 de octubre de 2025, el programa “Perros de Chernóbil”, de la organización sin fines de lucro Clean Futures Fund, detectó tres caninos con un pelaje de tono azul brillante en las inmediaciones de la zona de exclusión del accidente nuclear de Chernóbil.

Los perros aparecen con un color azul uniforme, desde la cabeza hasta las patas. Jennifer Betz, directora veterinaria del programa, comentó que los animales “parecían estar casi completamente cubiertos de una sustancia azul”.

¿Cuáles son las posibles causas del pelaje azul en los perros de Chernóbil?

El hallazgo despertó especulaciones en torno a que el color azul podría deberse a mutaciones genéticas causadas por la radiación del desastre de 1986. Sin embargo, los investigadores descartaron esta posibilidad. Betz aclaró: “No estamos diciendo en absoluto que esté relacionado con la radiación de Chernóbil”.



En su lugar, la hipótesis más plausible es que los perros se revolcaron en una sustancia química adherida a su pelaje. Según la organización, podría tratarse de residuos de un baño portátil abandonado en la zona.



Otra de las teorías que circuló era que los perros habían sido deliberadamente teñidos como parte de una broma o para generar atención de los medios. Los científicos del proyecto lo negaron: durante sus campañas de esterilización, utilizan marcadores de colores en la cabeza de los animales, pero el patrón observado en los perros azules es distinto: el color cubría todo el cuerpo.



¿Cuál es el estado de salud de los perros de pelaje azul de Chernóbil?

Según Betz, los perros no muestran signos evidentes de enfermedad por su aparente coloración. “Los perros parecen sanos, al igual que todos los demás que hemos encontrado durante nuestra estancia en Chernóbil. Supongo que, siempre y cuando no se laman la mayor parte de la sustancia de su pelaje, no les hará ningún daño”.

El programa continúa sus esfuerzos para capturar a los animales, ya que son muy nerviosos y hay que sedarlos con el fin de esterilizarlos; en lo posible limpiar la sustancia que cubre su pelaje. Hasta ahora no se puede proceder al rescate por su alto nivel de timidez y la necesidad de sedantes para su captura.

Este tipo de hallazgos no es totalmente nuevo. En 2021, en la localidad rusa de Dzerzhinsk cerca de una planta química abandonada se observaron perros con pelaje azul, lo cual fue atribuido al contacto con sulfato de cobre u otros productos químicos de tonalidad azul pálido.

