Retiran de EMERGENCIA comida para mascotas por posible contaminación bacteriana mortal

Una serie de alertas sanitarias ha puesto en riesgo a los propietarios de mascotas en Estados Unidos, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmara la retirada de múltiples lotes de alimentos y premios para perros y gatos debido a la presencia potencial de bacterias peligrosas como la Salmonella y la Listeria monocytogenes.

La compañía Best Buy Bones, Inc., con sede en Mount Morris, Michigan, anunció la retirada de cuatro lotes de sus premios para perros, específicamente los Nature’s Own Pet Chews Bully Bites de 1 libra (16 oz.).

Puedes leer: Autoridades ordenan retiro masivo de miles de camarones; salieron radioactivos



Esta acción se inició después de que pruebas realizadas por la FDA a muestras del producto arrojaran resultados positivos para Salmonella.

Los premios contaminados (código UPC n.º 739598900750) se venden en bolsas plásticas resellables de 16 onzas, con una fecha de caducidad compartida de septiembre de 2027.



Los lotes específicos afectados son el 19379, 19380, 19381 y 19382. Se distribuyeron un total de 34 bolsas desde Minnesota y se vendieron en tiendas minoristas de Wisconsin después del 23 de septiembre de 2025.

La empresa cesó la producción y distribución del producto mientras investiga la causa de la contaminación, de acuerdo con la indicación de la FDA. Hasta la fecha, no se han reportado enfermedades en perros relacionadas con este retiro.

De manera independiente, la empresa Viva Raw LLC, ubicada en Charlotte, Carolina del Norte, emitió un retiro voluntario de alimentos crudos congelados destinados tanto a perros como a gatos. Este retiro se debe a la detección de dos bacterias peligrosas: Salmonella y Listeria monocytogenes.

Publicidad

Los lotes afectados son el 21495 y el 21975. Los productos implicados se comercializan en bloques de 453 gramos (1 libra) envasados al vacío y fueron distribuidos entre el 2 de julio y el 21 de agosto de 2025.

Los alimentos retirados incluyen: Viva Ground Beef for Dogs, Viva Beef & Turkey for Puppies, Viva Ground Chicken for Dogs, Viva Chunked Chicken for Dogs, Viva Chicken for Cats y Viva Pure Chicken.

Publicidad

Estos lotes se vendieron directamente a consumidores y minoristas en al menos siete estados: Nueva York, Illinois, Carolina del Sur, Florida, Kansas, California y Arizona.



Hay riesgos para los humanos y mascotas

La contaminación fue identificada durante pruebas de rutina del Departamento de Agricultura de Carolina del Norte. Al igual que en el otro caso, Viva Raw LLC no ha reportado casos de enfermedad en personas o animales hasta ahora.

Ambas contaminaciones representan un riesgo significativo para la salud, no solo de los animales que consumen los productos, sino también de las personas que los manipulan.

En mascotas: Los animales infectados por Salmonella o Listeria pueden manifestar letargo, fiebre, vómitos, y diarrea (que puede ser sanguinolenta). Otros síntomas incluyen disminución del apetito y dolor abdominal.

Es crucial notar que las mascotas que están infectadas pero que no muestran síntomas visibles pueden convertirse en portadoras y transmitir la infección a otros animales o a humanos.

En humanos: La infección puede ocurrir si las personas manipulan los productos contaminados y no se lavan las manos de manera exhaustiva. Los síntomas comunes en personas sanas incluyen náuseas, vómito, diarrea (a veces con sangre), calambres abdominales y fiebre.

Aunque menos frecuentes, las infecciones bacterianas pueden conducir a padecimientos más graves, tales como infecciones arteriales, artritis, endocarditis, dolor muscular, irritación ocular y afecciones en el tracto urinario.

Publicidad

La listeriosis es particularmente peligrosa para poblaciones vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas (en quienes puede causar abortos espontáneos), niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Puedes leer: Retiran dos reconocidas pastas de supermercado por presencia de bacteria E. coli



Medidas urgentes para los consumidores

Las autoridades y las empresas han emitido instrucciones claras para evitar la propagación de las bacterias. Se insta a los consumidores que hayan adquirido cualquiera de los lotes mencionados a:

Publicidad

Destruir o devolver: Los productos deben ser devueltos al lugar de compra o destruidos de forma segura, asegurándose de que ni niños, ni mascotas, ni la fauna silvestre puedan acceder a ellos. No utilizar: Está estrictamente prohibido vender, donar o alimentar a cualquier animal con los productos retirados. Desinfección: Se debe limpiar y desinfectar a fondo todos los utensilios, tazones y superficies que hayan estado en contacto con la comida contaminada. Higiene personal: Es fundamental lavarse las manos cuidadosamente después de manipular cualquier producto o superficie expuesta a estos alimentos retirados.

Para obtener un reembolso total, los clientes de Viva Raw LLC pueden contactar a la empresa a través del correo electrónico info@vivarawpets.com o al número telefónico (919) 371-8882.

Los consumidores que hayan estado en contacto con los productos y presenten síntomas deben buscar atención médica.

