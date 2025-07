Retiran del mercado reconocida marca de chocolates por contener un ingrediente peligroso

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) encendió las alarmas y anunció el retiro inmediato de una conocida marca de chocolates del mercado. Se trata de las grageas de chocolate semidulce de la línea Wegmans, un producto muy popular entre los consumidores, especialmente en la costa este del país.

La advertencia se hizo oficial durante el último fin de semana de junio de 2025, luego de que se detectara la presencia de un ingrediente que no estaba debidamente listado en el empaque. El producto fue elaborado por la empresa Mellace Family Brands California, Inc. y distribuido en ocho estados del país: Delaware, Maryland, Massachusetts, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Virginia y Washington.

Retiran chocolates del mercado en EEUU

¿Qué pasó con los chocolates Wegmans?

La FDA informó que estos dulces contenían un alérgeno que no aparecía en la etiqueta: un componente lácteo. El problema con esto es que muchas personas alérgicas a la leche podrían consumir el producto sin saber que representa un riesgo para su salud. Aunque no se han reportado casos de reacciones en personas hasta el momento, el aviso se dio de manera preventiva para evitar cualquier emergencia médica.

La agencia fue clara al señalar que quienes tienen sensibilidad o alergia grave a la leche, podrían enfrentarse a consecuencias graves si llegan a consumir las grageas afectadas. Además, insistieron en que los lotes contaminados no deben ser ingeridos bajo ninguna circunstancia.

Lotes de Wegmans que fueron retirados

La empresa fabricante entregó a la FDA los códigos de lote que corresponden a los productos que deben ser retirados. Estas grageas vienen en un envase plástico transparente, y los códigos están impresos en el lado izquierdo del recipiente.

Estos son los lotes señalados por la FDA:



55021 – Consumir preferentemente antes del 28 de diciembre de 2025

55031 – Consumir preferentemente antes del 29 de diciembre de 2025

55491 – Consumir preferentemente antes del 13 de febrero de 2026

55501 – Consumir preferentemente antes del 14 de febrero de 2026

56061 – Consumir preferentemente antes del 11 de abril de 2026

56071 – Consumir preferentemente antes del 12 de abril de 2026

¿Qué deben hacer los consumidores?

Si tienes en casa alguna de estas grageas, lo mejor es no abrir el empaque y devolverlo al lugar donde lo compraste. Wegmans ya está gestionando el proceso de reembolso y ha emitido su propia alerta a través de sus puntos de venta. Además, quienes tengan dudas pueden comunicarse directamente con el fabricante para obtener más información o aclarar inquietudes.

Este tipo de incidentes no es común, pero demuestra que las regulaciones de productos alimenticios en Estados Unidos siguen siendo estrictas. La FDA actúa con rapidez cada vez que detecta alguna falla en el etiquetado o en la composición de los productos, precisamente para proteger a quienes los consumen con frecuencia.

No se trata solo de dulces: cualquier alimento que no advierta claramente sobre posibles alérgenos representa un riesgo. Por eso, si tú o alguien de tu familia tiene alergias, es clave revisar bien las etiquetas antes de comprar o consumir un producto. Y si el producto es Wegmans, mejor confirma que no tenga ninguno de los códigos mencionados.