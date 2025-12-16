“Pa’ eso ando armado”: señalan a hijo de Jorge Oñate de protagonizar pelea con una mujer

Un nuevo episodio generó polémica en redes sociales en torno al hijo del fallecido cantante vallenato Jorge Oñate, tras la difusión de un video en el que aparece protagonizando una pelea con una mujer, quien sería una vecina del barrio donde reside en Valledupar.

Segúnlos videos que circula en plataformas digitales, el hijo del recordado “Jilguero de América” mantiene un altercado con la mujer en plena calle, mientras algunas personas intentan calmar la situación. En las imágenes se le escucha diciendo frases que incluyen amenazas, entre ellas la expresión “Pa’ eso ando armado, pa’ mat... con cualquiera, pa’ mete... un ti... al que sea”, que habría dirigido hacia la otra persona.

Puedes leer: Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”



Video del hijo de jorge Oñate 'amenzando' a una mujer

Aunque las circunstancias del incidente aún no están del todo claras, en los clips difundidos se observa cómo se desarrolla el cruce de palabras entre el cantante y la mujer, además de sonidos y gritos que evidencian el tono acalorado de la confrontación. Parte de la discusión fue capturada desde distintos ángulos por personas presentes en el lugar, lo que ayudó a que el caso se viralizara rápidamente.



Algunos medios locales y usuarios en redes sociales señalaron que, tras el cruce, la mujer habría sido agredida físicamente, aunque esta versión no es confirmada oficialmente ni corroborada por ninguna autoridad competente.



La repercusión del video se amplificó debido a la notoriedad del apellido Oñate y a la figura pública de su padre, una de las voces más representativas de la música vallenata y la cultura popular colombiana.

“Pa’ eso ando arma’o, pa’ matarme con cualquiera, pa’ meterle un tiro al que sea”. El hijo de Oñate, sin ley y amenazando.



José Jorge Oñate, hijo del cantante Jorge Oñate, habría amenazado con un revólver a una ciudadana en una calle decorada con motivos decembrinos. pic.twitter.com/lYAgpV4ksG — Arturo Alfaro (@aralfa21) December 15, 2025

Este no sería el primer incidente que involucra al hijo de Jorge Oñate en circunstancias controversiales. En 2025, fue protagonista de un episodio en el que fue detenido por causar daños en un casino de Valledupar y enfrentarse con la policía, lo que terminó con una medida de aseguramiento domiciliario tras una denuncia formal presentada por los encargados del lugar.

Publicidad

Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento público por parte del hijo del cantante o de algún representante legal acerca de la pelea con la mujer ni sobre las acusaciones relacionadas con la Navidad en su barrio.

Publicidad

Tampoco hay reportes oficiales sobre procesos legales o sanciones abiertas tras la difusión del video.

Puedes leer: Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”

La situación mantiene el interés de varios internautas y habitantes de Valledupar, quienes siguen pendientes de cualquier actualización respecto a versiones oficiales que esclarezcan los hechos ocurridos en estas fechas decembrinas.

Mira también: Solo pienso en ti, de Los Chiches: no la volverás a dedicar al saber su verdadera historia