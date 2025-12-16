Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ACCIDENTE EN ANTIOQUIA
ATENTADO EN CALI
PELEA EN EL CONGRESO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / “Pa’ eso ando armado”: señalan a hijo de Jorge Oñate de protagonizar pelea con una mujer

“Pa’ eso ando armado”: señalan a hijo de Jorge Oñate de protagonizar pelea con una mujer

Un video que circula en redes sociales señala al hijo del recordado cantante vallenato de protagonizar un altercado que habría afectado la tranquilidad de su barrio este diciembre.

José Jorge Oñate, hijo de Jorge Oñate
Hijo de Jorge Oñate protagonizó pelea con una mujer
foto: Instagram de José Jorge Oñate
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Un nuevo episodio generó polémica en redes sociales en torno al hijo del fallecido cantante vallenato Jorge Oñate, tras la difusión de un video en el que aparece protagonizando una pelea con una mujer, quien sería una vecina del barrio donde reside en Valledupar.

Segúnlos videos que circula en plataformas digitales, el hijo del recordado “Jilguero de América” mantiene un altercado con la mujer en plena calle, mientras algunas personas intentan calmar la situación. En las imágenes se le escucha diciendo frases que incluyen amenazas, entre ellas la expresión “Pa’ eso ando armado, pa’ mat... con cualquiera, pa’ mete... un ti... al que sea”, que habría dirigido hacia la otra persona.

Puedes leer: Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”

Video del hijo de jorge Oñate 'amenzando' a una mujer

Aunque las circunstancias del incidente aún no están del todo claras, en los clips difundidos se observa cómo se desarrolla el cruce de palabras entre el cantante y la mujer, además de sonidos y gritos que evidencian el tono acalorado de la confrontación. Parte de la discusión fue capturada desde distintos ángulos por personas presentes en el lugar, lo que ayudó a que el caso se viralizara rápidamente.

Algunos medios locales y usuarios en redes sociales señalaron que, tras el cruce, la mujer habría sido agredida físicamente, aunque esta versión no es confirmada oficialmente ni corroborada por ninguna autoridad competente.

Te puede interesar

  1. El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia
    El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia
    Foto: Tomada de Spotify
    Música

    El vallenato de despecho que no volverás a dedicar al saber su verdadera historia

  2. Alfonso Stummo, cantante vallenato, fue víctima de millonario robo; le desocuparon la casa
    Alfonso Stummo fue víctima de millonario robo
    Foto: Redes de Alfonso Stummo
    Farándula

    Alfonso Stummo, cantante vallenato, fue víctima de millonario robo; le desocuparon la casa

La repercusión del video se amplificó debido a la notoriedad del apellido Oñate y a la figura pública de su padre, una de las voces más representativas de la música vallenata y la cultura popular colombiana.

Este no sería el primer incidente que involucra al hijo de Jorge Oñate en circunstancias controversiales. En 2025, fue protagonista de un episodio en el que fue detenido por causar daños en un casino de Valledupar y enfrentarse con la policía, lo que terminó con una medida de aseguramiento domiciliario tras una denuncia formal presentada por los encargados del lugar.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Hijo de Jorge Oñate dio declaraciones en sus redes sociales de lo que pasó en Valledupar
    Jorge Luis Oñate dio detalles de su detención
    Foto: captura de pantalla YouTube @ La Capital Vallenata
    Farándula

    Hijo de Jorge Oñate dio declaraciones en sus redes sociales de lo que pasó en Valledupar

  2. Jorge Luis Oñate Zuleta, hijo de Jorge Oñate fue capturado en Valledupar
    El hijo de Jorge Oñate, Jorge Luis Oñate Zuleta, fue capturado en Valledupar
    /Fotos: Facebook: Vallenatos y Compositores y Blog Vallenato
    Farándula

    Capturan al hijo de Jorge Oñate en Valledupar; estas son las razones

Hasta ahora, no se conoce un pronunciamiento público por parte del hijo del cantante o de algún representante legal acerca de la pelea con la mujer ni sobre las acusaciones relacionadas con la Navidad en su barrio.

Publicidad

Tampoco hay reportes oficiales sobre procesos legales o sanciones abiertas tras la difusión del video.

Puedes leer: Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”

La situación mantiene el interés de varios internautas y habitantes de Valledupar, quienes siguen pendientes de cualquier actualización respecto a versiones oficiales que esclarezcan los hechos ocurridos en estas fechas decembrinas.

Mira también: Solo pienso en ti, de Los Chiches: no la volverás a dedicar al saber su verdadera historia

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Jorge Oñate

Chismes de famosos

Escándalos de famosos

Vallenato

Video

Video viral