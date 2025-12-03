Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”

Uno de los iconos del vallenato Poncho Zuleta sorprendió a sus seguidores en su última presentación, debido a que este comenzó a despedirse al mencionar que se encuentra agotado y que la vida en los escenarios tenía fecha de caducidad.

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando, ahí quedan mis hijos, a ustedes muchas gracias. Ya, ya está bueno, la mejor aspirina de mi corazón son los aplausos de ustedes”, se escucha decir a Zuleta, situación que despertó varios mensajes en redes sociales.

Tanto es así que durante el video compartido en redes sociales, donde se escucha su despedida, las personas en el recinto comentaron a decir:““no...no”, pero él se mantuvo en su decisión.



Sumado a esto, explicó que esta decisión viene apoyada por su familia donde saben sus intenciones de retirarse, además explicó que sus colegas en vida como Diomedes y Jorge Oñate ya fallecieron y solo queda él.

“Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida, que el público consideró que hubo 3 cantantes ortodoxos, Diomedes, Jorge Oñate y yo se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”, dijo nostalgia.



Poncho Zuleta y su escándalo al llamar ‘amigo’ a Nicolás Maduro

Previo a su mensaje de despedida, el cantante de vallenato volvió a estar en el ojo público debido a un comentario que realizó en una presentación en el estadio de Zulia, Venezuela, en donde expresó un mensaje a Nicolás Maduro, el cual fue rechazado por sus seguidores.

Una vez acabó el concierto Zuleta decidió intervenir y lanzar un mensaje que se convirtió rápidamente en viral. “Me saluda a Nicolás Maduro en voz baja y a todos los presidentes. Yo no tengo color político, los cantantes tenemos derecho a saludar al que nos dé la gana”, dijo en su presentación.

Sumado a esto, explicó que ve a Nicolás Maduro como un amigo. Ante esto, los comentarios en redes sociales donde muestran rechazó ante estas palabras, mientras otros defiende abiertamente su postura, debido a la libertad de expresión que puede tener el artista.

“Se me cayó un ídolo… esta coyuntura es diferente, es un narco-régimen”;“De mis favoritos del vallenato, tantos años escuchándolo para que ahora salga con esto”, “Mal asesorado, a mi modo de ver”;“Puedes saludar a quien quieras, y el público puede dejar de seguirte cuando quiera”, son los mensajes que se pueden ver en redes sociales.

