Empresa que organizó excursión de Liceo Antioqueño rompe el silencio sobre lo ocurrido

La empresa Senior Fest S.A.S., organizadora de la trágica excursión de recién graduados del Liceo Antioqueño, emitió un comunicado oficial tras el devastador accidente de bus ocurrido en la vía que conecta la Costa Atlántica con Medellín, entre Remedios y Zaragoza, en la madrugada de este domingo 14 de diciembre.

Se conoció que el vehículo se dirigía hacia Tolú y Coveñas, se precipitó a un abismo y hasta el momento, el siniestro deja un saldo de 17 personas fallecidas y 20 heridas,. Ante esta situación, se supo que en el bus viajaban un total de 37 personas: 34 excursionistas, un guía y dos conductores.

Ante esta situación, Senior Fest S.A.S. aseguró que su "prioridad absoluta desde el primer momento ha sido y continúa siendo la atención integral de los afectados y el acompañamiento permanente a las familias". Tras conocerse los hechos, la compañía activó inmediatamente sus protocolos de emergencia y ha estado coordinando directamente con organismos de socorro, centros médicos y las autoridades competentes.



El comunicado, firmado por Kevin Grajales, representante legal de la empresa, subraya que intentaron establecer contacto directo con los padres y acudientes de los jóvenes, ofreciendo acompañamiento y poniendo a disposición "mecanismos de apoyo", además de brindar apoyó a las autoridades para lograr encontrar los motivos de esta problemática.

¿Qué resaltó la empresa sobre el accidente de los estudiantes del Liceo Antioqueño?

De igual forma, la empresa se refirió a las causas exactas del siniestro, donde indicaron que la información será confirmada de manera oficial por las autoridades competentes. Senior Fest S.A.S. señaló que, en consideración a las investigaciones en curso, las autoridades son quienes adelantan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Aunque las causas del accidente no han sido establecidas de manera oficial, la primera hipótesis que se maneja es un posible microsueño del conductor, mientras que otras mencionan que se debió a un problema mecánico del vehículo, esto según las autoridades.

Pese a los comentarios, algunos usuarios atestiguan que sus hijos habían viajado previamente con la organización y que la seguridad había estado garantizada. Sin embargo, se reportó un testimonio que señalaba supuestas anomalías en los vehículos que transportaron a un grupo de bachilleres en una excursión anterior a Santa Fe de Antioquia.

