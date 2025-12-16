El humorista Maykol Chacón reveló cómo perdió la vista; tenía solo 8 añitos

Maykol Chacón, aclamado como un "crack" del humor en Colombia, reveló en El Klub de La Kalle su biografía, confirmando que el proceso de pérdida de la visión comenzó mucho antes de lo que se creía: a los ocho años, una etapa crucial de la niñez.

Esta prematura transición, que culminó en la ceguera total cerca de los 14 años, le permitió conocer el mundo, los colores y hasta personajes de culto, antes de que todo se opacara.

Contrario a la creencia popular que ubicaba el inicio de su ceguera a los 12 años, Maykol Chacón especificó que el deterioro de su visión se manifestó cuando apenas tenía ocho añitos.



Este hecho significa que el comediante sí experimentó una infancia visual, conociendo de primera mano el planeta, el mundo y toda la gama de colores. Incluso, gracias a esta visión temprana, logró ver a personajes icónicos de la cultura pop, como Goku.

El humorista explicó que su ceguera no fue súbita, sino un proceso gradual y progresivo. El impacto total de la pérdida de la visión se sintió alrededor de los 14 años.

Al ser un niño inocente en el inicio del proceso, Maykol relató que no dimensionaba las consecuencias de su condición. Inicialmente, creía que tropezarse o no poder ver a sus padres era algo "normal".

Sin embargo, a medida que fue creciendo, la realidad se hizo ineludible, especialmente cuando sus amigos lo invitaban a actividades como jugar fútbol. Fue en esos momentos donde comenzó a analizar y a comprender que no podía realizar ciertas acciones, como limpiarse por sí mismo.

A pesar de la dureza de este proceso, Maykol trasformó su realidad en una filosofía de vida que lo ha hecho admirable. Él no se refiere a su ceguera como una "condición", sino como un "don".

De hecho, hay momentos en los que el comediante ironiza con la idea de que "para lo que hay que ver hoy en día, mejor está uno ciego".

Esta postura se basa en el hecho de que, al no guiarse por lo que ve, evita ser influenciado por las apariencias, permitiéndole valorar a las personas de su círculo social por quiénes son realmente, y no por cómo lucen.

Aunque Maykol es hoy un "crack" que llena salas y es admirado en el país, su camino en el humor fue inesperado. Su principal sueño, según confesó, siempre ha sido la música, específicamente el rap y la música urbana,. Incluso admira a artistas del género como Penyair.

No obstante, su carrera despegó en el mundo de la comedia tras una aparición en el programa "La Risa Cura". Él asistió con la intención de contar su historia personal. Fue la propia audiencia la que pidió verlo como comediante.

Esto llevó a que el equipo de "La Risa Cura" le brindara entrenamiento y sus primeras clases de stand-up, lo que le dio herramientas para hacer su arte una realidad. Fue en este contexto donde conoció a Culotauro, un encuentro que desató el resto de su exitosa trayectoria.

