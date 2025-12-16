Humorista Maykol Chacón cuenta su último recuerdo visual antes de quedar ciego

En medio de una entrevista íntima en El Klub de La Kalle, Maykol Chacón, cuya ceguera se desarrolló de forma progresiva desde los ocho años, compartió el detalle más conmovedor y visualmente vívido de su niñez: el recuerdo preciso de lo último que sus ojos lograron registrar antes de sumergirse en la oscuridad total.

Este recuerdo no es una escena familiar o un paisaje grandioso, sino un mosaico de luz y color capturado durante una terapia médica. Pese a esta pérdida irreversible, el humorista reveló que, de tener un deseo, buscaría recuperar la vista.

El comediante relató que su pérdida de visión se completó cuando tenía alrededor de 14 años. Gracias a esta progresión lenta, el mundo no se apagó de repente.



Su último recuerdo visual, aquel que se mantiene intacto en su memoria, ocurrió durante una de las terapias que realizaba para monitorear el control de su vista.

Maykol Chacón describió que en estas terapias se utilizaba un tablero donde se colocaban "tablitas de colores" que se iluminaban.

Lo último que sus ojos registraron fue precisamente ese resplandor: tablitas de colores verdes, amarillas y rojas. Esta imagen, aparentemente sencilla, se convirtió en el punto final de su experiencia visual consciente.

Aunque el proceso de saber que se iba a quedar ciego pudo haber generado una gran ansiedad, Maykol explicó que su inocencia infantil jugó un papel protector, ya que no entendía la magnitud de las consecuencias.

No obstante, a medida que la ceguera se acentuaba y lo excluía de actividades cotidianas, como jugar fútbol con sus amigos, el peso de la realidad se hizo presente.

A pesar de la dificultad que implica adaptarse a la ceguera—una situación que, según Maykol, lleva a mucha gente a "encerrarse" o a irse "a la mala"—, el comediante ha desarrollado una notable actitud positiva que irradia en cada presentación.

Su mensaje central a quienes enfrentan la pérdida de la vista es la adaptación, la risa, y la burla de uno mismo, pues esto siempre ayuda a ver el lado bueno de las cosas. Además, enfatiza que es fundamental mantener sueños y metas; de lo contrario, "usted vale tres".

La comedia, que hoy es su vida y lo ha sacado "de muchos lados", fue clave para superar la vergüenza inicial que sentía al hablar de su ceguera. Al convertir su realidad en material de humor, se siente libre para expresarse.

Aunque la comedia es su presente, Maykol admitió que su sueño principal siempre ha sido la música, específicamente ser cantante de música urbana y rap.

Su ambición artística y personal es tan grande que el comediante se propuso llenar el prestigioso Teatro Jorge Eliécer Gaitán, un objetivo que espera alcanzar el próximo año.

En un momento de la entrevista, al ser confrontado con la posibilidad de un deseo mágico para recuperar la visión, Maykol respondió afirmativamente: sí desearía volver a ver.

Su principal motivación es poder ver, al menos, la cara de su actual pareja, con quien lleva dos años y medio de relación. Esta relación surgió después de su éxito en "La Risa Cura", cuando su Instagram se "activó" y ella le escribió,.

Finalmente, Maykol también reflexionó sobre la idea de adquirir un perro guía, generalmente de raza Golden.

Si bien sería algo positivo, reconoció la enorme responsabilidad que implica, pues el entrenamiento de estos animales puede durar hasta dos años,. No obstante, no descartó la idea para un futuro, quizás el próximo año.

