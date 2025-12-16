Publicidad

Maluma confiesa difícil situación que vivió antes de un show: "Tuve miedo"

Maluma confiesa difícil situación que vivió antes de un show: “Tuve miedo”

El artista rompe el silencio sobre un quebranto de salud que vivió durante una gira musical hace pocas semanas y como lo solucionó pese a todo.

Foto: imagen tomada @maluma
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

Maluma, también conocido como Juan Luis Londoño Arias, se ha convertido en uno de los referentes del género urbano gracias a su proyección nacional e internacional y a la gran repercusión que ha logrado en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas el artista se confesó con sus seguidores.

Recordemos que Maluma, fue tendencia en redes tras aparecer en la final de Copa Colombia, entre Medellín y Atlético Nacional en donde estuvo en una gradería como un espectador más de este encuentro. Sin embargo, tras la publicación de su pódcast

El cantante logró captar la atención de sus seguidores al revelar un nuevo proyecto digital con su pódcast, ‘Las Cosas Como Son’. Por medio del cual, el artista decidió abrir su corazón con sus seguidores y confesó uno de los duros momentos que vivió en un show y le ocasionó un quebranto emocional.

Puedes leer: Karol G deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 con su look más impactante

A lo largo de este pódcast, el cantante aprovechó para presentar a Manuela Gómez, a quien considera como su bioenergética, la persona con la que tuvo la oportunidad de desahogarse acerca de la presión que sintió, en especial, por los síntomas que sintió frente a un problema cardiaco, por el continúo estrés de sus presentaciones.

¿Qué fue lo que reveló Maluma en el pódcast?

Con base en esto, el cantante reveló que sintió algunas falencias cardiacas y de inmediato, se realizó exámenes médicos para confirmar que se encontraba en buenas condiciones. Esto sumado a revelar también que tuvo varios episodios de ansiedad que le afectaron el sueño.

Puedes leer: Miss Jamaica aparece en silla de ruedas tras caída en Miss Universo 2025; regresó a su país

Publicidad

“Esto nadie lo sabe, nosotros hablamos mucho en la gira de Europa y esta charla me lleva mucho al reto más grande que yo he vivido en mi vida y fue hacer una gira en medio de mucha incomodidad. Me levantaba con ansi3d#d, sino que también por el tema del sueño. Igual, yo dormía, entonces sí recurrí a medicina y cuando llegué a Europa, fue muy difícil por ese cambio de horario. Y claro, tuve muchos shows seguidos”. expresó el artista en redes sociales.

Publicidad

Afirmando que estuvo cerca de cancelar sus presentaciones en Europa, debido a esta situación estuvo cerca de salirse de su control. Pese a eso, Maluma confesó que decidió usar herramientas necesarias para poder calmarse y poder seguir con la mejor actitud en todos sus proyectos.

