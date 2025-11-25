Miss Costa de Marfil, renuncia a su título de Miss Universo: "Respeto y Dignidad"

La edición número 74 del concurso Miss Universo, celebrada en Bangkok, Tailandia, culminó con la coronación de la representante de México, Fátima Bosch.

Sin embargo, el certamen se encontró con una polémica inesperada, esta vez protagonizada por una de las candidatas más destacadas de la noche, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil.

Yacé, quien se posicionó como una de las grandes favoritas del público y los "missólogos" (fans de Miss Universo), logró avanzar hasta el Top 5 de la competencia, donde además le otorgaron el título regional de Miss Universo África y Oceanía.



No obstante, días después de la final, la reina de belleza anunció su decisión de renunciar a este título y a cualquier vínculo futuro con el Comité de Miss Universo.



¿Por qué Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renunció a Miss Universo?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Olivia Yacé explicó que su determinación responde a una necesidad de coherencia personal y responsabilidad social.

Su mensaje central se basó en la importancia de la integridad y la lealtad a sus principios: "Para continuar en este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades", afirmó la exreina.

Además, sostuvo que su retiro se justifica en la necesidad de alejarse de un "rol reducido" (el de Miss Universo África y Oceanía) para poder dedicarse plenamente a defender los valores que aprecia y a alcanzar su máximo potencial.

La joven marfileña enfatizó que su propósito es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las mujeres jóvenes.

Aunque en su comunicado oficial Olivia Yacé no mencionó de forma directa las controversias que rodearon la edición de Miss Universo, muchos seguidores e incluso expertos en certámenes interpretaron su renuncia como un mensaje de protesta indirecto hacia la organización.

Durante la gala final, Yacé ofreció una de las respuestas más completas, que sumado a su gran desempeño previo, fue consolidada como una de las concursantes más fuertes.

Por esto, la decisión de apartarse del título regional contribuyó a la especulación pública de que la exreina podría estar en desacuerdo con el manejo del concurso o con los resultados finales.

Asimismo, Yacé hizo un comunicado social, especialmente dirigido a las comunidades afrodescendientes alrededor del mundo.

"Hago un llamado a las comunidades negras, africanas, caribeñas, americanas y afrodescendientes: continúen entrando en espacios donde no se les espera", escribió. "Nunca dejemos que nadie defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa y nuestras voces deben ser escuchadas" enfatizó la exreina.

Cerró su emotivo mensaje con una frase que rápidamente se viralizó: "Es hora de África". Este llamado según expertos en certámenes de belleza y algunos fans hace parte del empoderamiento y la misión de Yacé de impulsar la inclusión y el desarrollo de su continente, priorizándolo sobre la participación del consurso de Miss Universo.

La decisión de Olivia Yacé, quien fue Miss Costa de Marfil 2021 y segunda finalista en Miss Mundo 2022, fue respaldada por figuras públicas, como Miss Universo Indonesia, quien reaccionó a su publicación, afirmando: "Un título no hace a una reina… la integridad sí. Orgullosa de tu fuerza, mi reina por siempre".

