VIDEOS: Caídas y percances más llamativos de Miss Universo 2025

La edición 74 de Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, se distinguió no solo por el brillo de las candidatas sino por una serie de controversias y percances que mantuvieron a la organización y a los seguidores entretenidos.

Sin embargo, ningún incidente generó tanta conmoción como el que afectó a la representante de Jamaica, la doctora Gabrielle Henry, durante la crucial ronda preliminar de traje de noche.

El pasado miércoles 19 de noviembre de 2025, mientras las 120 concursantes competían por asegurar un puesto en la final, Henry, de 28 años, avanzaba con aparente seguridad sobre la pasarela.



Luciendo un vestido largo y fluido en un tono naranja vibrante, la oftalmóloga jamaiquina capturaba la atención de los presentes.

El ánimo en el auditorio de Bangkok cambió drásticamente cuando, con la mirada fija en el público, Miss Jamaica dio un paso en falso y se precipitó al vacío desde el escenario.

Testigos y videos difundidos rápidamente en plataformas como TikTok capturaron la escena, registrando los gritos de sorpresa de la audiencia.

En cuestión de segundos, miembros del equipo de producción corrieron hacia la zona del incidente. La seriedad del percance se confirmó cuando personal médico tuvo que sacar a Gabrielle Henry del recinto en camilla. La concursante fue trasladada de urgencia a un hospital de Bangkok.

La preocupación sobre la gravedad de las lesiones de Miss Jamaica escaló rápidamente tras su evacuación.

Fue la propia Miss Universe Organization (MUO) la que emitió un comunicado oficial a través de su presidente, Raúl Rocha Cantú, para actualizar sobre el estado de salud de Henry.

Afortunadamente, el informe oficial trajo alivio: la candidata se encontraba estable y, aunque sufrió “un par de heridas menores”, no presentaba ningún tipo de fractura.

Rocha Cantú, quien visitó personalmente a Henry en el centro médico, compartió en redes que la representante de Jamaica "está recibiendo muy buen cuidado".

El accidente resonó entre sus compañeras. Miss México, Fátima Bosch (quien más tarde se coronaría como Miss Universo 2025), declaró que se enteraron de que Gabrielle Henry cayó en el "hoyo que está en el escenario" y elogió la rápida acción de la organización y le envió buenos deseos, esperando que se recuperara para la final.

Días antes del incidente, Henry había expresado su entusiasmo por estar en Tailandia, destacando la oportunidad de experimentar la cultura local junto a las otras 120 delegadas.

La caída de Miss Jamaica fue solo uno de los muchos percances que empañaron la edición 2025 del certamen. El evento ha sido descrito como quizás el Miss Universo más lleno de escándalos en la historia.

Escándalo de Miss México con el director de Miss Universo Tailandia

Previo a la noche final, Miss México, Fátima Bosch, protagonizó una acalorada discusión con el director de Miss Universe Thailand y vicepresidente del concurso, Nawat Itsaragrisil.

En un incidente ampliamente reportado, Itsaragrisil arremetió públicamente contra Bosch, llamándola “cabeza hueca” y “tonta”.

Bosch respondió con firmeza, exigiendo respeto, lo que llevó al directivo a intentar sacarla del recinto con seguridad. Varias concursantes se levantaron en solidaridad para abandonar el lugar, aunque fueron advertidas de que debían sentarse si querían seguir participando.

A raíz de este comportamiento, la MUO impuso sanciones a Itsaragrisil, quien incluso tuvo que pedir disculpas públicamente, llegando a llorar.

Adicionalmente, el juez Omar Harfouch se retiró repentinamente del certamen el 18 de noviembre, acusando irregularidades en la selección de finalistas, incluyendo la existencia de un “jurado improvisado”.

Aunque la organización desmintió estas acusaciones categóricamente, el incidente añadió tensión al ambiente.

Traje viral de Miss Noruega; un pez

Mientras que la fase preliminar de Miss Universo 2025 estuvo marcada por el drama de la caída de Miss Jamaica, otro momento crucial, la pasarela de trajes típicos, se robó la atención de las redes sociales por su audacia y originalidad, especialmente gracias a un atuendo inesperado: el disfraz de pescado.

La aparición de Leonora Lysglimt-Rødland, representante de Noruega, se convirtió rápidamente en uno de los temas más virales y comentados del certamen celebrado en Tailandia. Noruega presentó uno de los trajes más llamativos, ya que estaba directamente inspirado en un pez.

Miss Noruega desfiló envuelta en un traje típico con la silueta de un salmón, una propuesta visual que de inmediato generó sorpresa y dividió opiniones a nivel global.

El atuendo, que buscaba "contar una historia, no solo lucir espectacular", consistía en una pieza de gran volumen en tonos naranja cobrizo y texturas escamadas, reproduciendo fielmente la forma del salmón.

Al abrirse la estructura principal, se reveló un enterizo transparente que contrastaba con el exterior escultural.

La elección del salmón por parte de la candidata, de 19 años, se basó en un concepto con raíces profundas en la cultura noruega.

El salmón no solo es un recurso económico fundamental para la nación nórdica, sino que también representa una tradición que ha definido a las comunidades pesqueras por generaciones.

El traje reflejó varios ejes temáticos clave:

La importancia histórica de la pesca en la formación del país. La relevancia económica del salmón noruego en el comercio internacional. La urgencia de promover prácticas responsables para proteger los ecosistemas marítimos, integrando así la conciencia ambiental. Incluso hacía referencia a platillos tradicionales, como el famoso Rakfisk (pescado fermentado).

Finalmente, la edición también sumó varias bajas, con participantes retirándose por motivos personales, logísticos o incluso debido a situaciones noticiosas, como la retirada de Miss Persia en solidaridad tras la detención de su directora nacional en Irán. Miss Níger no pudo llegar por problemas con los vuelos.