Señorita Colombia 2025: Valle se lleva la corona como sucesora de Catalina Duque

Señorita Colombia 2025: Valle se lleva la corona como sucesora de Catalina Duque

La representante del Valle del Cauca, María Antonia Mosquera, se alzó con el título de Señorita Colombia 2025; superando a Atlántico en la tabla de triunfos.

Señorita Colombia 2025: Valle se lleva la corona que le entrega Catalina Duque
Señorita Colombia 2025: Valle se lleva la corona que le entrega Catalina Duque
Foto: Instagram @tutumosquera
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

La noche del 17 de noviembre de 2025, el Centro Internacional de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena se transformó en el escenario de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza (CNB).

Un total de 26 candidatas, que habían iniciado su agenda oficial el 10 de noviembre con compromisos culturales, sociales, desfiles y evaluaciones privadas, esperaban la decisión del jurado.

Puedes leer: La grave denuncia de Marianna Morales dentro del Miss Universe Colombia

El panel de evaluadores, compuesto por exreinas como Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón, tenía la tarea de juzgar no solo la belleza física y la pasarela, sino también las capacidades de liderazgo, comunicación y la proyección internacional de cada aspirante.

Desde el primer momento, María Antonia Mosquera Carvajal, Señorita Valle, se consolidó como una de las grandes favoritas, acaparando la atención por su solidez, elegancia, actitud y dominio escénico durante los desfiles en traje de gala y traje de baño.

Este favoritismo se tradujo en reconocimientos previos clave: fue coronada como Señorita Elegancia Primatela en el Hotel Hilton Cartagena, un premio que destacó su distinción al desfilar la colección sostenible de Primatela.

Adicionalmente, el jurado la honró con el título de Mejor Traje Artesanal, sumando méritos cruciales antes de la noche final.

La competencia se intensificó con el anuncio de las 10 semifinalistas, un grupo de talentosas mujeres que incluía a Santa Marta, Cauca, Risaralda, Región Caribe, Caquetá, Chocó, Córdoba, Atlántico, Bolívar y Valle.

Tras el desfile en traje de baño, ambientado con música folclórica, la emoción se desbordó con la selección del Top 5, donde Valle fue la primera en ser llamada, desatando una ovación y el coreo entusiasta de “¡esa es!”. A ella se unieron Atlántico, Chocó, Córdoba y Bolívar.

Puedes leer: Ex Miss Amazonas se hace controversial cambio de apariencia en medio de críticas

El momento decisivo llegó con la ronda de preguntas, donde Mosquera abordó la identidad y biodiversidad colombiana. Al cuestionarle sobre cómo la biodiversidad refleja el espíritu del pueblo, la Señorita Valle brindó una respuesta contundente:

“Somos un país multicultural, pluriétnico, pero además somos un país que ha podido levantarse y florecer al igual que nuestra selva”.

Finalmente, el veredicto del jurado confirmó el pronóstico de los "missólogos" y el sentir popular. María Antonia Mosquera Carvajal, Señorita Valle, fue coronada como la Señorita Colombia 2025.

El cuadro real se completó con la Señorita Atlántico (Valentina Olano Wightman) como Virreina Nacional; Señorita Chocó (Kristy Yereth Moreno) como Primera Princesa; Señorita Córdoba (Martha Isabel Otero) como Segunda Princesa; y Señorita Bolívar (María José Ayazo) como Tercera Princesa.

Cabe destacar que la reina saliente, Catalina Duque Abréu (Señorita Colombia 2024), no pudo entregar la corona debido a que se encontraba participando en el Miss Internacional 2025 en Japón. La corona fue, en su lugar, entregada por la virreina 2024, Nicolle Ospina, del Atlántico.

