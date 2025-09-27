Hallan el cuerpo sin vida de ex participante de Miss Universo; tenía 26 años

Hay conmoción tras el trágico hallazgo del cuerpo sin vida de Tyra Spaulding, una joven de 26 años que compitió en el certamen de Miss Universo Jamaica 2023. Las autoridades locales comenzaron una investigación, donde se refieren a que la principal hipótesis apunta a que la modelo pudo haber sido víctima de un homicidio.

El cuerpo de Tyra Spaulding fue encontrado sin vida en su residencia, ubicada en Kingston, este suceso ocurrió el pasado martes 23 de septiembre de 2025. La Policía local detalló que ella fue hallada en una de las habitaciones de su casa, colgada del marco de una puerta. Un detalle crucial de la escena fue la presencia de una cortina rosa alrededor de su cuello.

Inicialmente, se pensó que se trató que ella misma se quitó la vida, los informes de las inspecciones forenses preliminares sugieren que la muerte no fue por causas naturales. Debido a estos hallazgos, la policía maneja la línea de investigación de un posible asesinato.

¿Qué información se conoce contra el crimen de Tyra Spaulding?

La investigación comenzó luego de que seres queridos contactaran a las autoridades, alarmados por el silencio de la joven, que se encontraba desaparecida durante varios días, lo que provocó que las autoridades de Jamaica buscarán a la chica de 26 años.

Horas antes de su fallecimiento, Tyra Spaulding publicó un inquietante mensaje en redes sociales: “He llegado a la conclusión de que Dios no existe como pensamos. Este mundo es demasiado malvado; la honestidad, la moral y la verdad no tienen cabida en la tierra”.

Recordemos que, Tyra era conocida por su compromiso con la salud mental y participó activamente en iniciativas de concienciación en Jamaica.

La noticia de la muerte de Tyra Spaulding provocó diferentes mensajes en relación a la partida de la joven, al punto que la organización de Miss Universo Jamaica lamentó profundamente lo ocurrido, destacando en un comunicado que Tyra fue “más que una concursante”. La describieron como una mujer vibrante, inteligente e inspiradora para otras jóvenes, cuya gracia y espíritu “dejaron huella”.

Por otro lado, la actual Miss Universo Jamaica, Gabrielle Henry, junto a los directores locales Mark McDermoth y Karl Williams, expresaron también sus condolencias. Ellos mencionaron que sus pensamientos y oraciones están con la familia de Spaulding, mientras la honran y la recuerdan por su extraordinaria vida y legado.

