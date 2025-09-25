Publicidad

Niña de 14 años muere tras mamoplastia de aumento y lipoescultura hecha por su padrastro

El caso de Paloma Nicole, de 14 años, fallecida tras una cirugía estética, causó conmoción. Su padre exige justicia y las autoridades investigan posibles irregularidades médicas.