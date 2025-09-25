Niña de 14 años muere tras mamoplastia de aumento y lipoescultura hecha por su padrastro

El estado de Durango se encuentra conmocionado tras conocerse la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que perdió la vida después de someterse a una cirugía estética. Su padre, Carlos Arellano, denunció públicamente que el procedimiento se realizó sin su consentimiento y hoy exige justicia para esclarecer lo sucedido.

La menor fue ingresada a un hospital privado el pasado 15 de septiembre, donde se le practicó una mamoplastia de aumento y una lipoescultura. Según el relato de su padre, durante la intervención Paloma presentó complicaciones que se agravaron con el paso de los días hasta que finalmente se confirmó su fallecimiento.

De acuerdo con la versión de su familia, Paloma sufrió un paro cardiorrespiratorio poco después de la operación. Esto le ocasionó una inflamación en la parte superior del cerebro, motivo por el cual los médicos decidieron inducirla a coma e intubarla.

Durante la semana de hospitalización, la adolescente enfrentó diversas complicaciones. El personal médico le realizaba limpiezas internas frecuentes debido a la acumulación de mucosidad en sus vías respiratorias. El 19 de septiembre parecía mostrar una leve mejoría, pues fue desintubada e incluso movió una de sus manos y giró la cabeza, lo que dio esperanzas a su padre y familiares.

Sin embargo, esa misma noche su estado volvió a deteriorarse. Fue canalizada nuevamente y los especialistas detectaron inflamación en la parte baja de su cerebro. El cuadro clínico fue descrito como grave y terminal. Un día después, los médicos diagnosticaron muerte cerebral.

El papá de la niña no sabía nada de la cirugía

Carlos Arellano, padre de la menor, aseguró que en el hospital pudo ver que su hija portaba un corpiño quirúrgico, prenda que se utiliza tras este tipo de procedimientos estéticos, lo que le causó sorpresa. Según él, nunca dio su consentimiento para la cirugía.

El padre responsabiliza directamente a la madre de la joven y a la pareja de ella, señalando que habrían autorizado la intervención. Por ello exige que se investigue a fondo cómo fue posible que una adolescente de 14 años ingresara a quirófano para un procedimiento de este tipo.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) confirmó que tuvo conocimiento del caso y lo turnó a su Comité de Ética, con el fin de revisar si existieron irregularidades médicas. También solicitó la suspensión provisional del especialista señalado mientras avanzan las investigaciones. El organismo reiteró que está a disposición de las autoridades para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y, de ser necesario, aportar peritajes que contribuyan a la investigación.

La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad de cada persona involucrada. Mientras tanto, la familia de Paloma Nicole insiste en que no descansará hasta que se haga justicia por la muerte de la adolescente.