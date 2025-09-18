Publicidad

Entretenimiento  / Farándula  / La grave denuncia de Marianna Morales dentro del Miss Universe Colombia

La grave denuncia de Marianna Morales dentro del Miss Universe Colombia

La representante de Bogotá en Miss Universo Colombia Marianna Morales, reveló diversas situaciones incómodas que enfrentó en el reality show a causa de su identidad de género.

Marianna Morales representante de Bogotá de Miss Universe Colombia
Foto: imagen tomada de @mariannamoraless
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 18 de sept, 2025