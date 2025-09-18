La grave denuncia de Marianna Morales dentro del Miss Universe Colombia

Marianna Morales, representante de Bogotá en la competencia Miss Universo Colombia, reveló mediante una entrevista una incómoda situación que vivió en el reality, debido a ser una mujer transgénero, además explicó las diferentes luchas que enfrentó durante su participación

Marianna reveló un episodio de discriminación que enfrentó durante el reality, situación que comentó en el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia. la representante de Bogotá comentó que una compañera le dijo que las mujeres trans deberían competir junto con las mujeres cisgénero en eventos históricos reservados para ellas.

Ante dicha situación, Marianna Morales le hizo la pregunta de: “¿Tú cuándo has visto que una mujer cisgénero, cisgénero es que es mujer desde el nacimiento, esté en un concurso para mujeres trans?”, sumado a que reveló la molestia que tuvo una vez escuchó este comentario.



¿Cómo reaccionó Marianna Morales ante este comentario?

Marianna Morales resaltó que su participación de Miss Universe Colombia fue un espacio para abrir espacios para las mujeres trans y tengan un mayor protagonismo. “No se han abierto espacios para que nosotras podamos estar ahí. Entonces, si no se abre un espacio, ¿qué hacemos nosotras? Abrir puertas”, expresó en la entrevista.

La representante de Bogotá expresó que a lo largo de su vida se encontró con numerosas objeciones y críticas de varias personas. Además, le llegaron ha preguntar si los hombres que se relacionan con una mujer transgénero deben ser homosexuales. Un tema que se ha convertido en un tabú en la sociedad.

Por lo cual, durante la entrevista comentó que “El que esté conmigo es un hombre heterosexual, que le va a tocar pasar por otro proceso, pero es heterosexual”, declaró Morales, destacando que la aceptación aún genera miedo por señalamientos sociales que hay con estas relaciones.

Finalmente, Marianna Morales relató que por mucho tiempo sufrió rechazó y agresiones por varios compañeros, hasta de su propia familia, quienes prefirieron dejarla sola en vez de brindarle su apoyó. La cirugía de reasignación de sexo marcó su vida vida, trayendo una inmensa alegría, al catalogarlo como el momento más feliz de su vida.

