Ella es la representante transgénero en Miss Universe Colombia; busca la corona

Mariana Morales Ospina es una de las participantes de ‘Miss Universe Colombia 2025', la cual ha generado bastante expectativa entre las personas esto debido a que busca demostrar que las mujeres trans también pueden formar parte de la representación nacional en los espacios de gran visibilidad.

Según la descripción que hay de esta por parte del certamen la describen como una mujer que: "Se ha convertido en una voz de resiliencia y diversidad". Además mencionó que tiene 27 años y tiene un título en psicología, sumado a esto ella es modelo y actriz.

De igual forma, comentó que su participación en Miss Universe Colombia significa para ella poder representar a las mujeres trans y demostrar la diversidad de Colombia, por esto su propósito es abrir caminos hacia la inclusión real, con impacto en la educación y en las políticas públicas.

¿Quién es Mariana Morales?

Mariana Morales Ospina además de tener un título de psicóloga también es una fuerte activista por los derechos Lgbt+, esto debido a las diferentes luchas que tuvo que atravesar durante la decisión de cambiar de género y tomar los diferentes procesos hormonales, la cual estuvo respaldada por su familia.

Sumado a esto, Mariana declaró para Miss Universe Colombia 2025 que tiene un sentido político y emocional orientados a demostrarle a la comunidad que las mujeres trans también se pueden empoderar y pueden soñar en grande, pero sobre todo busca promover escenarios seguros para la diversidad.

Por otro lado, destacó que ha aprendido a aceptar sus inseguridades, como su voz o su expresión corporal, así mismo, acepto que todo trazó de su historia forman parte de su historia y de su proceso de vida. Para eso su rutina diaria está enfocada en la lectura , proyectos sociales y la práctica de deportes como el tenis.

Finalmente, Mariana Morales Ospina sabe que representar a Bogotá y Cundinamarca es un honor, pero su verdadero propósito es ser un ejemplo para todas las personas que alguna vez se sintieron no tener un hogar, por lo cual sabe que espera convertirse en un símbolo para que las personas puedan brillar desde la autenticidad, el amor propio y aceptar la diversidad como parte de la identidad colombiana.

