Ex Miss Amazonas se hace controversial cambio de apariencia en medio de críticas

La representante de Amazonas del Miss Universe Colombia, Rebeca Castillo, llamó la atención de los espectadores por su forma de ser y la honestidad que afrontó el programa. Al punto que mencionó no tener la suficiente preparación para enfrentar un certamen de esta envergadura.

Sin embargo, debido a la honestidad que tuvo durante el reality y su apariencia física muchos usuarios en redes sociales la criticaron por participar en este concurso, sumado a los comentarios negativos que recibió de sus compañeras, situaciones que llevaron a que saliera el pasado 9 de septiembre.

“He tomado la decisión de retirarme del programa. Primeramente, por amor propio y por mi propia tranquilidad. Soy consciente de que los reinados de belleza requieren de muchísimo esfuerzo. Voy a esperarme un tiempo largo, como cuatro o cinco años para participar en otros reinados”, afirmó para justificar su salida del programa.



Sin embargo, en los últimos días Rebecca se convirtió en noticia dentro sus seguidores por su nuevo cambio de look, el cual dejó impresionado a todos en redes sociales.



¿Cuál fue el cambio estético que tuvo Rebeca Castillo?

Tras salir del programa, Rebeca Castillo afirmó que su nuevo sueño será convertirse en una influencer gracias a la popularidad que consiguió en los últimos meses. Por lo cual, en sus redes sociales, la ex candidata del Amazonas compartió con sus seguidores su nuevo look.

La joven de 19 años compartió que se sometió a un diseño de sonrisa, quien para gran parte de su seguidores tuvo un buen resultado. Sumado a esto, se puede evidenciar por medio de sus historias de como ya se encuentra vistiendo ropa de marcas reconocidas y promociona productos de belleza.

“Les comparto que mi seguridad creció aún más gracias al trabajo realizado. Hoy me siento feliz de llevar un diseño de sonrisa a cada escenario de mi vida”, explicó en una historia de su Instagram, mostrado un comparativo de su sonrisa, antes y después.

Finalmente, Rebeca comentó que gracias a estos cambios que se encuentra realizando, se encuentra agradecida debido a que se siente más libre, fresca y segura de sí misma, y que continuará creciendo en el mundo de las redes sociales para alcanzar la meta que tiene, además de compartir las primeras fotos profesionales que tuvo en sus redes sociales.

