Ella es la nueva Miss Universo Colombia, su vida está marcada por una tragedia

Vanessa Pulgarín Monsalve, la representante de Antioquia es la nueva ‘Miss Universo Colombia 2025’, después de superar a 28 candidatas que se enfrentaron en una serie de pruebas. Gracias a este triunfo, ella será la representante del país para el certamen internacional que se desarrollará el próximo 21 de noviembre.

La nueva ganadora de Miss Universo Colombia nació en Medellín y es hija de una familia que estaba muy unida. Sin embargo, cuando Vanessa Pulgarín tenía 10 años el conflicto armado del país le terminó arrebatando a su padre. Situación que generó que su madre enfrentará un episodio de dolor y depresión.

Pese a esta situación, la madre de Vanessa terminó incluyéndola en clases de actuación y modelaje con el fin de despejar su mente con actividades que le ayudarían a superar la tristeza. Por lo cual, después de este momento la nueva Miss Universo Colombia demostró la disciplina, carisma y pasión para ganar este certamen.

Tanto es así que una vez acabó el certamen, Vanessa Pulgarín afirmó que: “Me impresiona mirar atrás y ver en lo que me he convertido.”

¿Quién es Vanessa Pulgarín?

Vanessa Pulgarín Monsalve, es una joven de 33 años, graduada de Comunicación Social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Por otro lado, en el año 2017 también participó en el Concurso Nacional de Belleza donde representó a su departamento. En esa oportunidad fue nombrada como Virreina Nacional y llegó al Miss Internacional en ese año.

Sumado a esto, complementa su carrera profesional con iniciativas sociales y diferentes negocios, donde participa como socia en un gimnasio y en un mercado de productos saludables y también tiene su propia marca de ropa deportiva.

Durante la fase final del Miss Universo Colombia, Vanessa compartió una de las respuestas más importantes sobre el papel de las redes sociales, al mencionar que: “Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad para inspirar a otras personas. Ejemplo, yo inspiró a través del deporte, de un estilo de vida saludable.”

Además del título y la corona, Vanessa recibió otros premios, como joyas, un reloj exclusivo, aretes en oro, hospedaje, entrenamiento físico, educación como una beca completa para estudiar inglés y muchos productos de belleza.

