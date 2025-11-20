México gana Miss Universo 2025: así fue la coronación de la nueva reina: VIDEO

La noche del Miss Universo 2025 cerró con un estallido de emoción cuando la representante de México fue anunciada como la nueva soberana mundial. El teatro en Bangkok tembló entre gritos, banderas y cámaras levantadas mientras la mexicana avanzaba al centro del escenario con una sonrisa que ya lo decía todo: la corona tenía dueña.

El público venía atento desde el inicio, porque México había brillado en cada salida. Desde la presentación en traje típico hasta la ronda final de preguntas, mantuvo una seguridad que empezó a sonar fuerte entre los favoritos. Y cuando llegó el momento decisivo, su nombre retumbó seguido por aplausos, música y la clásica lluvia de confeti dorado.

Puedes leer: Paulina Vega reaparece tras su embarazo con seria confesión: “Me encuentro cuestionando esto”



Las finalistas de Filipinas y Sudáfrica aplaudieron a la nueva reina mientras ella recibía la banda oficial, avanzando entre lágrimas de emoción y un saludo elegante que rápidamente se volvió tendencia en redes.

La escena de su coronación dio la vuelta al mundo en segundos: miles de usuarios celebraron el triunfo latino y destacaron su pasarela firme, su manejo del público y el carisma que mostró en cada aparición.

Publicidad

Puedes leer: Juliana López, modelo colombiana en cárcel en China por narcotráfico, ¿quedará libre?

Publicidad

CONGRATULATIONS 🎇/

THE NEW MISS UNIVERSE IS "FATIMA BOSCH" FROM MEXICO



1st RUNNER UP: THAILAND

2nd RUNNER UP: VENEZUELA

3rd RUNNER UP: PHILIPPINES

4th RUNNER UP: COTE D'IVORE



| #The74thMissUniverse

| #MissUniverse2025

| #MissUniverse pic.twitter.com/Ermg30GRzs — ✨𝐢𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠𝐏𝐚𝐠𝐞𝐚𝐧𝐭 (@inspoPageant) November 21, 2025

¿Quién es Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández, nacida el 19 de mayo de 2000 en Teapa, Tabasco, es una modelo mexicana que alcanzó el título de Miss Universe Mexico 2025 y posteriormente se coronó como Miss Universo 2025, convirtiéndose en la cuarta mexicana en lograr este reconocimiento, siguiendo los pasos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Creció en Villahermosa, donde inició sus estudios en el Colegio Arjí. Más adelante, se formó profesionalmente en Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Su preparación internacional incluyó estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán, Italia, y en el Lyndon Institute de Lyndon, Vermont, en Estados Unidos, lo que fortaleció su visión creativa y su enfoque en la moda.

Su apellido, Bosch, de origen catalán, significa “bosque”, un detalle que muchos seguidores han destacado por su conexión simbólica con su presencia serena y fuerte en los escenarios. Fátima se ha consolidado como una figura destacada del modelaje y la belleza en México, representando al país con seguridad, disciplina y una formación académica sólida.

¿Quién es Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025?