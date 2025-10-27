Paulina Vega reaparece tras su embarazo con seria confesión: “Me encuentro cuestionando esto”

Paulina Vega se convirtió en una de las mujeres más admiradas tras ganar el título de Miss Universo en 2014, hecho que marcó un antes y un después en su carrera al otorgarle gran fama y reconocimiento en el mundo digital, por lo cual, sus seguidores se encuentran atentos a su vida.

Meses atrás, Paulina Vega compartió a todos sus seguidores que ya se había casado y que es madre de una niña. Situación que generó mucho revuelo en sus redes sociales. Así mismo, confesó que por este motivo prefería mantenerse alejada del mundo digital, para enfocarse en la crianza de su primogénita.

Puedes leer: La delicada denuncia de Paulina Vega sobre las licencias de maternidad en Colombia



Recientemente, la exreina de belleza compartió una inesperada foto en donde se puede evidenciar como se encuentra ella tras el proceso de maternidad que lleva. Sumado a esto, la celebridad se mostró muy feliz en la publicación, donde además compartió una reflexión sobre su experiencia con sus hijos.

¿Cuál fue la confesión que hizo Paulina Vega sobre su hija?

Paulina Vega compartió unas palabras en su Instagram, haciendo referencia a los aprendizajes que estaba viviendo con su pequeña. Así mismo, la modelo enfatizó en cada lección que viene aprendiendo con su hija, esto debido a la inocencia y la curiosidad que ella despierta en su vida.

Puedes leer: Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada

Publicidad

“Dicen que los niños son nuestros más grandes maestros. Pero no te dicen por qué. ¿Qué tiene un niño descubriendo la vida que enciende en mí el recuerdo de algo profundo? Como con todas las grandes cosas, todo se reduce al poder de la presencia. Lo que un niño sabe de manera intuitiva, nosotros lo hemos enterrado con el intelecto. Mientras un niño sólo conoce el aquí y el ahora, nuestra mente corre intentando estar en cualquier lugar menos aquí”, escribió en la publicación.

Publicidad

De igual forma, explicó que el proceso de tener a su hija era enriquecedor, debido a que ella le recordaba cosas que terminó olvidando por el afán de todos los días. Allí enfatizó en la simpleza de lo cotidiano y lo rutinario.

“Me encuentro cuestionando esto cada vez más mientras observo a mi pequeña absorber cada sonido, vibración, sabor y color que el momento tiene para ofrecer. Ella me está mostrando algo que yo había aprendido a olvidar. Una forma de vivir a la que todos estamos intentando regresar, luchando contra hábitos demasiado cómodos para escapar de ellos”, explicó Paulina Vega.

Finalmente, resaltó que gracias a su hija pudo darse cuenta de la sencillez de la vida, y lo gratificante que es poder disfrutar del presente de las cosas más sencillas como una sonrisa, un rayo de sol y hasta la caricia de una flor.

Mira también: Ana del Castillo preocupa tras revelar secuelas de un accidente que la dejó “desmuecada"