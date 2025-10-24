Westcol se sinceró sobre sus sentimientos por Aida Victoria: “Me cuesta”

Westcol o como se conoce por su nombre de pila, Luis Fernando Villa Álvarez se sinceró recientemente sobre sus sentimientos actuales sobre su expareja Aida Victoria, después que que un seguidores en sus redes sociales preguntará eso, mediante su transmisión en su plataforma de contenido.

Tras el éxito que tuvo el evento de Stream Fighters 4, Westcol compartió un espacio con sus seguidores y en esta le comenzaron a llover varias preguntas relacionadas a su vida sentimental, sobre todo relacionado con sus exparejas, en especial porque volvía con alguna de estas después de terminar la relación.

Puedes leer: Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats



Westcol fue sincero al decir que él era consciente que muchas veces había caído en la tentación de volver con sus exparejas y que esto era algo que él hacía porque sentía que eran las únicas mujeres que estaban con él sin ningún tipo de interés monetario o de reconocimiento.

¿Qué mencionó Westcol sobre volver con Aida Victoria?

A lo largo de su transmisión el creador de contenido explicó que en reiteradas veces a estado cerca de volver con alguna expareja: “Esto a mí me pasa y se lo reconozco porque a mi me cuesta mucho conocer personas, a mí me da mucha pereza conocer a alguien, en el punto que está uno, uno no sabe si lo quieren por ser uno, por el dinero, la fama.”

Por otro lado, sin mencionar el nombre de Aida Victoria, Westcol comentó que estuvo a punto de volver a caer y buscarla, al punto que comparó esta situación con un círculo vicioso o con el Triangulo de las Bermudas al ser algo sin fin.

Publicidad

Puedes leer: Aida Victoria Merlano fue pillada con reconocido empresario; destapan pruebas de romance

“Voy a admitir que hubo hasta cierto momento que yo todavía aunque ustedes no creyeran estuve a punto de caer en el círculo vicioso, en ese Triángulo de las Bermudas.” Sin embargo, Westcon sí confirmó que en el momento no se encuentra interesado en volver a tener una relación con Aida Victoria.

Publicidad

De igual forma, Aida Victoria en una reciente entrevista fue preguntada su opinión de Westcol afirmó que le deseaba lo mejor en sus proyectos, además que llegó a sentir que se había puesto a un buen nivel físico.

Mira también: Aida Victoria destapa la olla contra su ex por su hijo y muestra impactantes chats