Westcol rompe el silencio sobre polémica separación de Aida Victoria y Juan David Tejada

La polémica que se encuentra en el ojo de las redes sociales es la que se encuentra protagonizando Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, por lo cual, Westcol en su última transmisión de su plataforma decidió lanzar un contundente mensaje a sus fanáticos con relación a este tema.

"No quiero ni medio acercarme, quiero estar lejos de esa lava, eso es pura lava (...) meterse en una guer*a así es tener que salir a expresarse y eso se ve muy feo, entonces no quiero que me mencionen ni una mierd*", expresó. Así mismo, se refirió a la petición que hizo Juan David Tejada con él.

La expareja de Aida Victoria Merlano, mencionó que le gustaría hablar en una transmisión de Westcol para hablar sobre la situación. Sin embargo, el creador de contenido mencionó que no aceptaría debido a que tomó la decisión de no involucrarse con ninguna de esas partes en cuestión.

Westcol también criticó que al parecer, las declaraciones que ofreció 'el agropecuario', pues señaló que había visto un video de alguien, de quien no quiso mencionar, esto debido a que muchas personas lo comenzaron a relacionar con él, situación que le generó mucha molestia y prefiere mantenerse alejado.

¿Cuál es la polémica de Aida Victoria y Juan David Tejada?

Recordemos que todo este pleito inició en redes sociales luego de que Juan David Tejada se molestara por declaraciones de Aida Victoria Merlano, en las que aseguró que él no responde por su hijo Emiliano ni económicamente ni como padre presente. Tanto es así que ambos han compartido conversaciones entre ellos.

Una vez se conocieron estos mensajes, los internautas se comenzaron a pronunciar sobre el tema, donde algunos a favor de la influenciadora, Aida Victoria Merlano y otros de Juan David Tejada, cada uno ofreciendo sus argumentos tras lo sucedido, donde destacan que esta situación puede cambiar de un momento a otro.

Ambos detallaron que la situación escalará a términos legales debido a las contradicciones que hay entre ellos, esto con el fin de poder llegar a un acuerdo por el bienestar del hijo que tienen en común, el cual tiene tres meses de nacido. Hecho que provocó que los seguidores estén atentos a las redes sociales de Aida Victoria y Juan David Tejada.

