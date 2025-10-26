Juan David Tejada desaparece de Instagram tras acusaciones de Aida Victoria Merlano

El conflicto entre Aida Victoria Merlano y su expareja, Juan David Tejada, ha alcanzado un nuevo nivel de tensión. Luego de varios días de acusaciones cruzadas, el empresario decidió tomar una postura más desafiante frente a las declaraciones de la creadora de contenido, quien lo señaló públicamente de robo, amenazas y falta de apoyo hacia su hijo Emiliano.

Durante las últimas horas, los seguidores notaron que la cuenta de Instagram de Tejada desapareció, generando rumores de que había decidido eliminarla para evadir la polémica.

Sin embargo, el propio empresario reapareció a través de otra red social para aclarar la situación: aseguró que su cuenta fue inhabilitada temporalmente, pero que no piensa quedarse callado.



En un mensaje publicado en sus historias, Tejada escribió: “Nos inhabilitaron la cuenta de Instagram hasta mañana. No aguantaron la presión con los audios. Mañana los publicaremos por TikTok. Feliz noche y más activo que nunca”.

La frase encendió aún más el debate en redes, pues sugiere que el exnovio de Merlano tendría grabaciones que, según él, podrían mostrar “su versión real” de los hechos.



Promete revelar audios y contraatacar públicamente

El anuncio de Tejada causó gran expectativa entre los seguidores de ambos, quienes llevan días siguiendo el enfrentamiento digital. Mientras muchos apoyan a la influencer por haber expuesto situaciones de abuso y control, otros opinan que Tejada tiene derecho a defenderse y a contar su parte de la historia.

El empresario ha mantenido un tono desafiante, asegurando que no se dejará “sepultar mediáticamente”. Aunque aún no ha compartido las supuestas pruebas, su promesa de publicar audios ha creado un clima de anticipación. Algunos internautas incluso sugieren que lo que se avecina podría ser “el capítulo más tenso” del conflicto, mientras otros piden que ambas partes detengan el intercambio público por el bienestar del hijo que comparten.

Por su parte, Merlano continúa recibiendo mensajes de apoyo en redes sociales, donde ha compartido fragmentos de conversaciones y reflexiones sobre su maternidad y su proceso emocional. Su versión se centra en los episodios de desinterés y manipulación que, según ella, vivió durante su relación con Tejada.



Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: una disputa que sigue creciendo

El caso entre Aida Victoria Merlano y su expareja ha trascendido lo personal y se ha convertido en un fenómeno mediático. Lo que comenzó como un reclamo por la falta de apoyo económico terminó en una serie de acusaciones públicas, denuncias de acoso y declaraciones que dividen la opinión de los seguidores.

Merlano ha dicho que sus publicaciones no buscan venganza, sino “mostrar la verdad”, asegurando que las mujeres no deben callar frente a los abusos, sin importar quién sea el responsable. Mientras tanto, Tejada insiste en que todo se trata de un intento por desprestigiarlo y promete demostrarlo con los audios que, según sus palabras, “mostrarán lo que realmente ocurrió”.

Aunque la disputa parece lejos de terminar, la atención del público crece con cada nueva publicación. Las redes sociales se han convertido en el escenario principal de esta batalla mediática, donde cada palabra, historia y comentario puede inclinar la balanza de la opinión pública. Por ahora, solo queda esperar la próxima jugada de Juan David Tejada y el impacto que sus revelaciones puedan tener en la imagen de Aida Victoria Merlano.

