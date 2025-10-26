Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
AIDA VICTORIA VS JUAN DAVID TEJADA
LEY SECA EN BOGOTÁ
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Juan David Tejada desaparece de Instagram tras acusaciones de Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada desaparece de Instagram tras acusaciones de Aida Victoria Merlano

Juan David Tejada asegura que mostrará pruebas en medio del escándalo con Aida Victoria Merlano, luego de que su cuenta de Instagram apareciera inhabilitada.

Exesposo de Aida Victoria Merlano desaparece de Instagram tras acusaciones.jpg
Exesposo de Aida Victoria Merlano desaparece de Instagram tras acusaciones.
Fotos Intagram: @aidavictoriam y @jtt21_5
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 26 de oct, 2025