Miss Jamaica aparece en silla de ruedas tras caída en Miss Universo 2025; regresó a su país

La reina de belleza, de 29 años, Gabrielle Henry fue vista en su primera aparición pública después del delicado episodio de salud, regresando a casa en silla de ruedas tras salir de cuidados intensivos por el grave accidente que sufrió en la fase preliminar del certamen Miss Universo 2025 en Bangkok, Tailandia.

Su retorno a Jamaica se produjo la noche del pasado jueves, casi tres semanas después del dramático incidente que la dejó en estado crítico.

Henry, quien además de ser reina de belleza es médica de profesión, llegó al Aeropuerto Internacional Norman Manley de Kingston.



Aunque las imágenes de su regreso circulan en redes sociales y la muestran en silla de ruedas, el traslado fue sumamente delicado: fue descendida del avión en silla de ruedas, pero luego trasladada en camilla y llevada en ambulancia a un hospital en la zona corporativa de la capital, donde permanece internada.

¿Qué le pasó a Gabrielle Henry, miss Jamaica en Miss Universo?

Henry participaba en la fase preliminar del Miss Universo 2025, específicamente en la sección de traje de noche, un momento crucial que a menudo moldea el rumbo de la competencia.

La jamaicana desfilaba con confianza y un porte seguro, luciendo un fluido vestido de tela ligera de color naranja que acentuaba su figura. Sin embargo, la rutina se interrumpió abruptamente.

Al acercarse al borde del escenario, Henry perdió el equilibrio y cayó varios metros a través de una abertura en la pasarela. Su cuerpo descendió bruscamente hacia el área técnica, ubicada justo frente a las primeras filas del público.

Las consecuencias del impacto fueron devastadoras. La joven representante de Jamaica fue trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit.

El diagnóstico médico fue alarmante: presentó fracturas, laceraciones faciales, y una hemorragia intracraneal que, según los reportes, le causó la pérdida del conocimiento.

Debido a la gravedad de las lesiones, fue ingresada en una unidad de cuidados intensivos (UCI) en un “estado crítico”, requiriendo monitoreo neurológico y observación médica especializada las 24 horas del día.

Durante su estancia en Tailandia, la Organización Miss Universo informó que la recuperación de Henry es lenta y requiere atención permanente.

En un gesto de apoyo, la Organización Miss Universo aclaró que cubrió en su totalidad tanto los gastos médicos como los costos de rehabilitación de Gabrielle Henry mientras estuvo en el país asiático.

Además, la organización costeó el alojamiento y manutención de la madre y la hermana de la concursante.

El complejo traslado de Henry de vuelta a casa también fue financiado por la Organización Miss Universo, e incluyó una escala previa en Estados Unidos antes de su llegada a Jamaica.

En el viaje, estuvo acompañada por un asistente médico, además de su madre y hermana, quienes la han apoyado incondicionalmente desde el accidente.

Al aterrizar en Kingston, la reina de belleza, que permaneció bajo terapia médica cerca de un mes en Tailandia, fue recibida por un equipo de apoyo que incluía a su padre, su asesor legal Marc Ramsay, y los codirectores nacionales de la Organización Miss Universo Jamaica, Carl Williams y Mark McDermott.

Actualmente, Henry permanece hospitalizada bajo la supervisión especializada de un neurólogo.

