¿Sigue en la UCI? Revelan verdadero estado de salud de Miss Jamaica, tras su fuerte caída

Gabrielle Henry, la representante de Miss Jamaica 2025, sufrió una aparatosa caída el pasado 19 de noviembre durante el desfile preliminar de vestidos de noche del certamen de belleza.Ante esto sigue bajo estricta supervisión médica en Bangkok, Tailandia, pese a eso se conoció un nuevo parte de su estado.

El presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, visitó a la jamaicana en el hospital y publicó en Instagram que no había fracturas y que estaba recibiendo un cuidado adecuado.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, indicó Rocha, asegurando que la supervisión médica se mantendría hasta su recuperación.



Tras el grave accidente, la Organización de Miss Universo 2025 (MUO) comunicó que Miss Jamaica sufrió graves lesiones, incluyendo una hemorragia intracraneal, una fractura y diversas laceraciones faciales. Debido a la complejidad de las heridas y la necesidad de una vigilancia neurológica continua, la modelo fue mantenida inicialmente en cuidados intensivos.

Afortunadamente, los comunicados más recientes señalan que la joven ha mostrado una mejoría constante y que su condición actual es estable. Henry, quien además es doctora, sigue bajo observación médica, pero las expectativas son que pueda salir del hospital en los próximos días.

Mensaje de Miss Jamaica ante el comunicado de MUO

Una vez se conoció el mensaje de Miss Universo, fue la misma Miss Jamaica, quien compartió un mensaje con sus seguidores donde afirmó que: "Espero con ansias mi regreso a casa", de igual forma, la reina expresó un profundo agradecimiento por el apoyo recibido globalmente desde el momento del accidente.

Por lo cual, se conoció que el regreso de Henry a Jamaica está cerca. Donde se espera que viaje en los próximos días, acompañada por un equipo médico especializado en un vuelo medicalizado para garantizar su seguridad durante el trayecto.

Una vez en su país, será trasladada directamente a un hospital local donde continuará con su tratamiento y recuperación. Así mismo, se conoció que la MUO cubrió en su totalidad los gastos médicos hospitalarios, de rehabilitación y de repatriación.

La organización del certamen ha demostrado un compromiso total con la salud de su concursante. La MUO ha cubierto la totalidad de los gastos, incluyendo los médicos, hospitalarios, de rehabilitación y de repatriación. Además, la entidad cubrió el alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Gabrielle durante su estancia en Tailandia.

De igual forma, se conoció que la organización enfatizó que su principal prioridad fue proteger y cuidar a Gabrielle sin dudarlo, y desmintió cualquier acusación que intentara culparla del accidente. Finalmente, la Organización de Miss Universo confirma que la joven pronto podrá reunirse con su familia y seguidores.