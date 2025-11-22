Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: J BALVIN VUELVE A SUS RAÍCES
GIOVANNY AYALA PIDE AYUDA A PETRO
HIJA PIDE PENA MÁXIMA A SU MADRE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan estado de salud de Miss Jamaica tras fuerte caída; está en UCI

Revelan estado de salud de Miss Jamaica tras fuerte caída; está en UCI

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, sufrió una aparatosa caída durante Miss Universo 2025 en Tailandia. La organización confirma que recibe atención médica tras heridas.

Miss Jamaica sufre caída en Miss Universo 2025; en UCI
Miss Jamaica sufre caída en Miss Universo 2025; en UCI
/Foto: AFP
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de nov, 2025

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, protagonizó uno de los momentos más comentados de la fase preliminar del certamen luego de sufrir una aparatosísima caída desde la tarima. El incidente ocurrió en el Impact Arena de Tailandia, dejando a seguidores, compañeras y organizadores en estado de alerta.

En los videos que rápidamente se viralizaron, se puede ver a Henry perdiendo el equilibrio y cayendo del escenario, lo que generó preocupación inmediata. Paramédicos presentes en el lugar acudieron de inmediato y, aprovechando la iluminación del espectáculo, trasladaron a la concursante en camilla hacia un hospital cercano en Bangkok para atención especializada.

Puedes leer: VIDEOS: Caídas y percances más llamativos de Miss Universo 2025

Te puede interesar

  1. Inna Moll, Miss Universo Chile 2025
    Coronan a Miss Chile
    Foto: captura de redes sociales
    Farándula

    Derrota de la favorita de Miss Universo desata críticas y acusaciones ¿de qué se trata?

  2. Daniella Álvarez se pronuncia sobre el resultado de Vanessa Pulgarín
    Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Daniella Álvarez habla de la participación de Vanessa Pulgarín en Miss Universo

Tras varias horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado oficial detallando su estado. Confirmaron que Gabrielle Henry se encuentra estable, aunque sufrió algunas heridas menores producto de la caída. El presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, visitó a la jamaicana en el hospital y publicó en Instagram que no había fracturas y que estaba recibiendo un cuidado adecuado.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, indicó Rocha, asegurando que la supervisión médica se mantendría hasta su recuperación.

La caída generó consternación entre las concursantes, quienes han mostrado su apoyo. Fátima Bosch, Miss México, comentó: “Le mandamos un mensaje, pero no creo que ahorita esté viendo el celular. Esperamos que pueda estar al cien para la final”.

Publicidad

Miss Jamaica sufre fuerte caída en la preliminar de Miss Universo
Miss Jamaica sufre fuerte caída en la preliminar de Miss Universo
/Foto: redes sociales

Puedes leer: Así reaccionó Vanessa Pulgarín al quedar por fuera del top 5 en Miss Universo

Publicidad

Miss Jamaica permanece en UCI

La Organización Miss Universo Jamaica también se pronunció y confirmó que la concursante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, quien viajó a Tailandia junto a su madre Maureen Henry, informó que la situación aún requiere observación constante.

“Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado”, señalaron en un comunicado oficial.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Miss Universo

Miss Universe Colombia

Reinas de belleza

Caídas graciosas