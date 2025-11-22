Revelan estado de salud de Miss Jamaica tras fuerte caída; está en UCI

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, protagonizó uno de los momentos más comentados de la fase preliminar del certamen luego de sufrir una aparatosísima caída desde la tarima. El incidente ocurrió en el Impact Arena de Tailandia, dejando a seguidores, compañeras y organizadores en estado de alerta.

En los videos que rápidamente se viralizaron, se puede ver a Henry perdiendo el equilibrio y cayendo del escenario, lo que generó preocupación inmediata. Paramédicos presentes en el lugar acudieron de inmediato y, aprovechando la iluminación del espectáculo, trasladaron a la concursante en camilla hacia un hospital cercano en Bangkok para atención especializada.

Tras varias horas de incertidumbre, la Miss Universe Organization (MUO) emitió un comunicado oficial detallando su estado. Confirmaron que Gabrielle Henry se encuentra estable, aunque sufrió algunas heridas menores producto de la caída. El presidente de la organización, Raúl Rocha Cantú, visitó a la jamaicana en el hospital y publicó en Instagram que no había fracturas y que estaba recibiendo un cuidado adecuado.

“Gracias a Dios no tiene huesos rotos y está recibiendo muy buen cuidado. Permanecerá en observación el resto de la noche y estaremos en comunicación con su familia para apoyarla”, indicó Rocha, asegurando que la supervisión médica se mantendría hasta su recuperación.

La caída generó consternación entre las concursantes, quienes han mostrado su apoyo. Fátima Bosch, Miss México, comentó: “Le mandamos un mensaje, pero no creo que ahorita esté viendo el celular. Esperamos que pueda estar al cien para la final”.

Miss Jamaica sufre fuerte caída en la preliminar de Miss Universo /Foto: redes sociales

Miss Jamaica permanece en UCI

La Organización Miss Universo Jamaica también se pronunció y confirmó que la concursante permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su hermana, la Dra. Phylicia Henry-Samuels, quien viajó a Tailandia junto a su madre Maureen Henry, informó que la situación aún requiere observación constante.

“Gabby no se encuentra tan bien como esperábamos, pero el hospital continúa brindándole el tratamiento adecuado”, señalaron en un comunicado oficial.