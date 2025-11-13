Karol G deslumbra en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025 con su look más impactante

La noche arrancó con brillo desde el primer minuto, y una de las protagonistas indiscutibles de la alfombra roja fue Karol G. Sin rodeos y sin esperar titulares ajenos, la artista colombiana dejó claro por qué cada uno de sus pasos en los Latin Grammy 2025 genera conversación. Apenas puso un pie en la entrada del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, todas las miradas se fueron hacia ella.

Karol G llegó con uno de los looks más comentados de la gala: un vestido negro con escote profundo en V, cubierto de lentejuelas que reflejaban cada luz del lugar. El detalle que remató el estilo fue el toque de plumas alrededor de la cadera, un elemento que encaja perfecto con las tendencias de Otoño-Invierno 2025, donde las siluetas enfatizadas han dominado las pasarelas. Su cabello lacio con raya en medio y un maquillaje fresco la hicieron ver elegante sin perder su sello personal. Para completar, un anillo XL que aportó dramatismo sin exagerar.

Mientras la alfombra avanzaba, el ambiente en Las Vegas seguía cargado de emoción. La edición número 26 de los Latin Grammy reunió a lo mejor de la música latina, con Bad Bunny encabezando las nominaciones gracias a su álbum “Debí tirar más fotos”, seguido por Ca7riel & Paco Amoroso y Edgar Barrera, ambos con un listado amplio de candidaturas. En medio de tanta expectativa, la presencia de Karol G se sintió aún más fuerte, especialmente porque venía con tres nominaciones en categorías principales: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Canción Tropical por “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

Además del brillo de su look, el contexto de los premios también aportó al ambiente de celebración. La gala tuvo a Maluma como anfitrión por primera vez, acompañado de Roselyn Sánchez, y contó con un homenaje especial al español Raphael como Persona del Año, un reconocimiento que reunió a figuras cercanas y familiares en un momento emotivo.

Para Karol G, estos premios tienen un significado especial en su trayectoria. Desde que empezó a pisar esta alfombra en 2018, cada aparición ha marcado un punto en su carrera, ya sea por nominaciones, presentaciones o incluso por su influencia en el mundo de la moda. Su evolución ha sido evidente: cambios de estilo, propuestas atrevidas y una seguridad que la ha convertido en referente.

Y este año no fue la excepción. La cantante volvió a demostrar que su presencia en los Latin Grammy no es solo musical; también es un despliegue de moda y actitud que marca tendencia. Una alfombra roja que, sin duda, quedó registrada como una de las más comentadas de la noche.

