Cómo saber si tengo el virus H3N2; estos son los síntomas que presentan colombianos

El virus de la influenza A subtipo H3N2 es una variante del virus de la gripe estacional que circula globalmente, incluida Colombia, como parte del conjunto de virus respiratorios habituales durante la temporada alta de contagios.

La capacidad del agente viral de cambiar genéticamente a través de mutaciones y subclados (nueva variante de influenza) explica su dinamismo estacional y la atención que recibe del sistema de vigilancia epidemiológica de salud pública.

En el contexto actual, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que la circulación del subclado K de H3N2 aumentó en varias regiones del hemisferio norte.



Impulsando así, vigilancia y medidas preventivas sin que hasta ahora exista evidencia de que cause enfermedad más grave que la influenza común.



¿Cuáles son los síntomas frecuentes del H3N2?

La mayoría de las personas con infección por H3N2 desarrollan un cuadro clínico que se parece mucho a la gripe estacional tradicional, pero con inicio brusco e intensidad variable. Entre los síntomas reconocidos por expertos de salud se encuentran:



Fiebre alta, generalmente superior a 38 °C , que aparece de forma repentina.

, que aparece de forma repentina. Tos seca persistente, que puede prolongarse hasta dos semanas o más.

que puede prolongarse hasta dos semanas o más. Dolor de garganta y malestar general.

y malestar general. Congestión o secreción nasal.

o secreción nasal. Dolores musculares y corporales intensos.

y corporales intensos. Fatiga marcada y sensación de debilidad.

y sensación de debilidad. Dolor de cabeza persistente.

persistente. Escalofríos y sudoración, asociados a la fiebre.

También se reportó que en algunos casos, especialmente en niños y adultos mayores, puede presentarse náuseas, vómitos o diarrea, aunque estos son menos comunes en adultos jóvenes.

Debido a la coincidencia de estos síntomas con los de otras infecciones respiratorias, incluido el COVID-19, la detección clínica por síntomas aislados no permite determinar con certeza que se trata de H3N2.

Solo pruebas diagnósticas como la RT-PCR o pruebas rápidas especializadas pueden confirmar la presencia del virus.



¿Cuándo buscar atención médica si presenta síntomas de H3N2?

Un cuadro gripal leve suele resolverse en una semana con reposo, buena hidratación y manejo sintomático. Sin embargo, especialistas y epidemiólogos recomiendan consultar de inmediato con un profesional de la salud si se presenta alguna de las siguientes situaciones:

Fiebre persistente por más de dos días sin mejoría.

por más de dos días sin mejoría. Dificultad para respirar o sensación de insuficiencia respiratoria.

sensación de insuficiencia respiratoria. Decaimiento marcado, confusión o incapacidad para mantener hidratación.

confusión o incapacidad para mantener hidratación. Dolor intenso en el pecho o presión persistente.

o presión persistente. Síntomas que empeoran a pesar del manejo domiciliario.

Estos signos pueden reflejar complicaciones como neumonía u otras infecciones bacterianas secundarias, que requieren atención médica pronta.



Transmisión, prevención y medidas prácticas del virus H3N2

El H3N2 se transmite por gotículas respiratorias cuando una persona tose, habla o estornuda, y también por contacto con superficies contaminadas seguido de contacto con la boca, nariz o ojos.

Las principales medidas de prevención incluyen:



Vacunación anual contra la influenza, recomendada para todos, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, porque reduce la probabilidad de enfermedad grave.

recomendada para todos, especialmente en grupos de riesgo como niños pequeños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas, porque reduce la probabilidad de enfermedad grave. Higiene frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel.

con agua y jabón o alcohol en gel. Uso de mascarilla en espacios cerrados o cuando se presentan síntomas respiratorios.

o cuando se presentan síntomas respiratorios. Evitar contacto cercano con personas enfermas y mantener espacios bien ventilados.

Autoridades sanitarias colombianas, como el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ministerio de Salud, confirmaron la circulación simultánea de varios virus de influenza A, incluidos los subtipos H1N1 y H3N2, en los laboratorios de vigilancia centinela durante la temporada actual.

Este patrón de circulación es habitual y responde a factores estacionales y de movilidad humana habituales en esta época del año.

Aunque aún no se confirma la presencia del subclado K ampliamente circulante en Europa y Norteamérica, en Colombia, las autoridades mantienen vigilancia activa y reiteran la importancia de la prevención y de acudir oportunamente al sistema de salud si se presentan síntomas respiratorios relevantes.

