¿Otro Covid? Vuelven tapabocas y hay confinamientos en algunas zonas por peligroso virus

En las últimas horas, se conoció que en Cataluña decidió endurecer las medidas sanitarias ante el incremento de gripe, la variante H3N2 subclado K, que en los días recientes aumentó y llegó a niveles considerables, esto según información del medio de comunicación El País.

Se conoció que desde este miércoles es obligatorio el uso del tapabocas en hospitales, centros de salud y residencias geriátricas, una decisión que tomaron las autoridades de este país para proteger a pacientes vulnerables y contener la transmisión del virus que ya se encuentra rondando por esta zona.

De igual forma, la portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Panaque, explicó que la resolución fue compartida por el Departamento de Salud y tendrá su aplicación inmediata. Pese a eso, le pidió a los habitantes empezar a taparse la boca y la nariz, esto con la intención de “ayudar a salvar vidas.”



¿Cuál fue el reporte que se conoció por la gripe H3N2?

El medio en cuestión comentó que que el reporte del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC) evidenció el aumento sostenido de contagios: 418 casos por cada 100.000 habitantes y 24.969 diagnósticos en siete días, cifra que más que duplica la semana previa.

De igual forma, se conoció que el pico de la gripe H3N2 llegó un mes antes que el año pasado, cuando la incidencia fue de 293 casos por cada 100.000 personas, por lo cual, en Cataluña se llamó a una vacunación oportuna con el fin de que las coberturas logren el 66% en mayores de 80 años.

Paralelo con lo ocurrido en Cataluña, se conoció que en Reino Unido, durante la temporada invernal, está enfrentando un crecimiento a este virus, al punto que se están mostrando un aumento desmedido. Tanto es así que The Guardian, explicó que el rápido crecimiento de la gripe H3N2 generó preocupación en los gobernantes de este país.

El impacto fue tan grande que provocó saturación hospitalaria, cierres de las escuelas y la reactivación de recomendaciones preventivas para la población mayor, además de confinamientos en puntos donde hay población vulnerable.

