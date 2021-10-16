En vivo
La Kalle  / Virus del vómito

Virus del vómito

Norovirus / Pandemia / Virus

  • ¿Otro Covid? Vuelven tapabocas y hay confinamientos en algunas zonas por peligroso virus
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Internacional

    ¿Otro Covid? Vuelven tapabocas y hay confinamientos en algunas zonas por peligroso virus

    La situación ya genera preocupación en varios sectores, por lo que se han empezado a tomar medidas urgentes para evitar su propagación.

  • Brote de infección respiratoria en escuela militar de Bogotá
    Brote de infección respiratoria en escuela militar de Bogotá (referencia)
    JUAN PABLO PINO/AFP
    Noticias

    AH3N2: la peligrosa variante del virus que ocasionó la muerte de un cadete

    Incrementa la preocupación por brote de Influenza AH3N2 en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Ha infectado a 268 personas y provocado la muerte de un uniformado llevando a medidas de cuarentena y vigilancia sanitaria.

  • 3.Perro
    Getty Images
    Noticias

    Moquillo, el terror de los animalitos en Bogotá: ¿Cómo se contagia y cómo prevenirlo?

    Hay alerta en la capital por un brote de este virus que algunos catalogan como el Covid canino.

  • 22635_Análisis de sangre en pacientes COVID-19 - Foto Freepik
    Con un análisis de sangre se podría saber qué enfermos de COVID-19 pueden empeorar
    Análisis de sangre en pacientes COVID-19 - Foto Freepik
    Noticias

    El virus del vómito, la preocupación que aterra al mundo por “nueva pandemia”

    Este virus se caracteriza por generar vómito en las personas infectadas.

