La Kalle Virus del vómito
Virus del vómito
Norovirus / Pandemia / Virus
¿Otro Covid? Vuelven tapabocas y hay confinamientos en algunas zonas por peligroso virus
La situación ya genera preocupación en varios sectores, por lo que se han empezado a tomar medidas urgentes para evitar su propagación.
AH3N2: la peligrosa variante del virus que ocasionó la muerte de un cadete
Incrementa la preocupación por brote de Influenza AH3N2 en la Escuela Militar de Cadetes en Bogotá. Ha infectado a 268 personas y provocado la muerte de un uniformado llevando a medidas de cuarentena y vigilancia sanitaria.
Moquillo, el terror de los animalitos en Bogotá: ¿Cómo se contagia y cómo prevenirlo?
Hay alerta en la capital por un brote de este virus que algunos catalogan como el Covid canino.
El virus del vómito, la preocupación que aterra al mundo por “nueva pandemia”
Este virus se caracteriza por generar vómito en las personas infectadas.