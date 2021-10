El virus del vómito, la preocupación que aterra al mundo por “nueva pandemia”

Cuando el mundo avanza en la lucha contra la pandemia del coronavirus , que no se cansa de cobrar vidas, surge una nueva preocupación por un aterrador contagio, conocido como el virus del vómito , algo que muchas personas ya aseguran que se trata de una “nueva pandemia”.

Sobre este virus, varios expertos ya se han pronunciado asegurando que no es algo nuevo y que no representa una nueva pandemia; sin embargo, sí advierten que es un contagio que presenta aumento y que no se debe descuidar ya que los síntomas pueden afectar gravemente a las personas.

Consiste en el llamado norovirus , una infección que puede llegar a cualquier persona y que provoca vómitos y diarrea, siendo esto una preocupación ya que genera deshidratación en los contagiados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), se pronunciaron sobre este virus, altamente contagioso, hace unos meses y advirtieron que, así como el coronavirus, se puede transmitir a cualquier persona; pues su propagación y contagio se da a través del consumo de alimentos o líquidos, o tocando superficies infectadas. También es transmisible entre personas que estén en espacios cerrados y muy concurridos.

Los expertos aclaran que el norovirus no es una enfermedad particularmente grave y que la mayoría de personas se recuperan por completo, incluso, sin algún tratamiento en especial; pero advierten que se puede contraer más de una vez ya que tiene más de una cepa.

Aunque este virus del vómito no es nuevo, la alerta se comenzó a dar tras conocer que ha aumentado su nivel de transmisibilidad y luego de que hace pocos meses se conociera que en Reino Unido ya había un brote de norovirus, también llamado “virus de invierno”.

Son contagios que suelen presentarse durante el invierno, pero en la actualidad se aumentó en el verano europeo con un aumento de casos en que los vómitos y las diarreas fueron el factor común.

Es un virus que los expertos advierten que no corresponde a una nueva pandemia y que a los contagiados suele pasarles en cuestión de días y que la principal recomendación es una completa hidratación con líquidos y aislamiento para evitar seguir propagando el norovirus.

Según la CDC este “virus del vómito” presenta síntomas como: vómito, diarrea, náuseas, dolor de estómago, fiebre, dolor de cabeza y dolor de cuerpo.