Jorge Barón revela delicada situación que puso en riesgo su vida: "Vi a la Virgen"

Jorge Barón es una figura emblemática en el panorama del entretenimiento en Colombia, ampliamente reconocido por su extensa trayectoria de más de cinco décadas en los medios de comunicación.

Es especialmente famoso por ser el creador y conductor de El Show de las Estrellas, un programa musical que recorrió casi todos los rincones del país, llevando alegría, cultura y espectáculos en vivo a públicos de todas las edades.



Su presencia en televisión ha estado acompañada de frases que se volvieron icónicas, como “la patadita de la buena suerte” y “¡agüita pa’ mi gente!”, que forman parte del imaginario colectivo de millones de colombianos.



¿Qué le pasó a Jorge Barón que le marcó de por vida?

En una entrevista ofrecida al medio Hola Gente Col, Jorge Barón compartió un episodio impactante que transformó por completo su forma de ver la vida. Durante un viaje, comenzó a sentirse físicamente mal, lo que lo llevó a buscar atención médica.

Tras varios exámenes, un especialista le informó que tenía un problema hepático y debía someterse a una punción en el hígado. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento rutinario se convirtió en una experiencia cercana a la muerte. Durante la intervención, al recibir anestesia, sufrió una reacción alérgica severa.

“Yo sentí que atravesaba un túnel, y al final de ese túnel vi a la Virgen”, relató el presentador, visiblemente conmovido. Según él, la aparición le habló y le dijo que aún tenía una misión pendiente en la Tierra, y por eso no podía partir.

Este momento espiritual fue tan intenso que, según los médicos, Jorge Barón estuvo clínicamente muerto. Incluso llegaron a comunicarle la noticia a su madre y a su esposa. Aunque nunca le revelaron cuánto tiempo estuvo sin signos vitales, lo cierto es que volvió a la vida con una nueva perspectiva.



Cómo cambió la vida de Jorge Barón después de que casi pierde la vida

Desde aquel suceso, Jorge Barón asegura que su existencia cambió radicalmente. Se convirtió en una persona mucho más espiritual, enfocada en el servicio, el bienestar común y el propósito de llevar alegría a través del entretenimiento.

“Me esfuerzo por actuar siempre con bondad, buscando aportar a mi país desde lo que sé hacer: comunicar, entretener y unir a las personas”, expresó. Hoy, además de ser un ícono de la televisión colombiana, Jorge Barón es también un ejemplo de resiliencia y transformación interior.

