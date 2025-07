Jorge Barón estaría delicado de salud, ¿llegó su fin en la televisión?

En medio de crecientes rumores sobre su salud y un supuesto retiro definitivo de la televisión, el nombre de Jorge Barón vuelve a encender la conversación mediática.

Puedes leer: Murió reconocida cantante esperando tratamiento contra el cáncer; denunció al Estado

La leyenda viva de la pantalla colombiana ha sido objeto de especulaciones tras su visible ausencia de la televisión y algunos movimientos recientes relacionados con sus propiedades.

Fue el periodista y creador de contenido ‘Gordo’ Ariel quien rompió el silencio a través de su programa La corona TV, brindando detalles que aclaran el panorama.

“Porque tiene que ver con una persona que es un ícono, un legendario en la televisión, es Jorge Barón, mi paisano”, expresó ‘Gordo’ Ariel, destacando la relevancia del presentador tolimense, quien ha marcado generaciones con formatos como El show de las estrellas y 20-20.

Según el comunicador, Barón no solo sigue activo, sino que está atravesando un proceso médico con admirable discreción.

Publicidad

El periodista reveló que el presentador ha presentado una afección en uno de sus ojos, situación que lo obligó a utilizar gafas oscuras durante las últimas grabaciones del programa.

“No por vanidad, no porque era un estilo, era porque una jugada importante. Tiene una afección en uno de sus ojos que le impide abrirlo”, afirmó Ariel.

Publicidad

Aunque se ha especulado sobre diagnósticos como una parálisis leve o incluso una trombosis facial, lo cierto es que Barón ya se encuentra en tratamiento y bajo terapia para recuperar la movilidad ocular.

A pesar de esta situación de salud, Barón no ha hecho de su condición un espectáculo. Fiel a su estilo reservado, ha continuado trabajando y evitando alimentar la polémica:

“No se quejó, no hizo dramas, no hizo contenido, no subió de seguidores. Como un guerrero de la televisión”, remarcó Ariel.

En cuanto a los rumores sobre su retiro, el periodista fue claro: Jorge Barón no se ha retirado. De hecho, celebró recientemente su cumpleaños número 86 viajando a Europa y sigue más activo que nunca.

Uno de los cambios que ha llamado la atención del público es la renta de su tradicional edificio ubicado en la carrera Séptima con calle 50, en Bogotá.

Sin embargo, lejos de ser una señal de retiro, este movimiento responde a una actualización en su operación. Ahora, su emisora Punto 5 y sus estudios de grabación están ubicados en una nueva sede, en la Séptima con 127.

Publicidad

“El show de las estrellas” ha cambiado de formato: ya no recorre pueblos como antes, ahora los pueblos llegan a su estudio. Una evolución natural en la carrera de un hombre que ha sabido adaptarse sin renunciar a su esencia.

A sus 86 años, Jorge Barón sigue siendo ejemplo de perseverancia, profesionalismo y pasión por el oficio. Mientras algunos lo daban por retirado, él continúa reinventándose, demostrando que su legado no solo permanece, sino que se renueva.

Publicidad

Mira también: Si tu amigo SE CREE RICO por tener IPHONE y fue criado a punta de SANCOCHO, DEDICALE ESTA CANCIÓN